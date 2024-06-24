Закон о запрете вейпов в Казахстане был подписан президентом страны в апреле текущего года. Теперь он вступил в силу и запрещает продажу вейпов, а также расходников к ним: ароматизаторов, жидкостей и т. п. Согласно закону, за распространение и рекламу данного товара в Казахстане предусмотрено наказание в виде 200 МРП (~137 000 рублей) либо исправительные/общественные работы на срок до 200 часов.

Электронные испарители, популярные в наше время, вызывают все больше беспокойства на уровне государств. В Казахстане уже вступил в силу полный запрет на все, что связано с вейпингом. С 20 июня продажа и использование бездымных смесей, а также их реклама, стали нелегальными на территории страны. Под запрет также попали расходные материалы — разнообразные жидкости и ароматизаторы. Нарушение этого закона влечет штраф в размере 137 000 рублей или 200 часов исправительных работ.

Внимание уделяется также ввозу в страну электронных испарителей. Незаконные поставки будут наказываться штрафами в 1 375 000 рублей, а также возможным лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества. Строгость наказания объясняется вредом, причиняемым этой вредной привычкой, распространением ее среди молодежи и детей. При использовании электронных испарителей организм получает высокие дозы никотина и других опасных веществ. Эффект бездымных смесей пока недостаточно изучен, что заставляет принимать такие радикальные меры. Эта тенденция не нова и уже нашла отклик в 19 странах по всему миру. В Тайване, например, электронные сигареты приравнивают к наркотикам, что вызывает соответствующие последствия и ответственность. В России также имеется стремление к запрету вейпинга — законопроект об этом внесен в Госдуму. Однако принятие закона затягивается из-за опасений, связанных с увеличением нелегальной торговли электронными испарителями.

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Так же в России разработана новая антивейп-система, спроектированная местными инженерами. Эта система напоминает внешне Bluetooth-колонку и работает на основе анализа состава окружающего воздуха. Устройство оснащено несколькими высокочувствительными датчиками, нацеленными на обнаружение компонентов жидкостей для вейпинга, таких как глицерин и пропиленгликоль. При обнаружении данных веществ генерируется соответствующий сигнал, который может быть передан для принятия мер по исправлению ситуации. Разработчики использовали передовые технологии, чтобы уведомления могли поступать даже в мессенджер Telegram.