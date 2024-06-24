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gotreksson
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
На Надеждинском металлургическом заводе проходит этап масштабной реконструкции пирометаллургического производства, которая позволит существенно повысить надежность технологического процесса.

Идет активная реализация амбициозного проекта на севере России в районе Заполярья, общая стоимость которого достигает 30 миллиардов рублей. Целью данной инициативы является увеличение мощностей металлургии, повышение эффективности и надежности производства на ведущем предприятии "Норникель" через крупномасштабную модернизацию. На данный момент на флагманском заводе ведутся работы по техническому обновлению второй технологической линии.

В рамках данного проекта на Надеждинском металлургическом заводе, который был запущен еще в 1979 году, за два месяца (до августа) заменяется старая печь для плавки концентратов новой, современной печью взвешенной плавки (ПВП). Это изменение позволит значительно улучшить качество и объем производства. Новая плавильная установка имеет уникальные параметры — высота около 30 метров и вес в целых 3,5 тысячи тонн. Комплектующие для нее поставлялись со значительного расстояния в разобранном виде в Норильск. В процессе модернизации используются передовые технологии. Например, при разборе старых конструкций для работы в опасных зонах и при высоких температурах вместо обычных молотков вводятся специальные роботы-разрушители, способные заменить десятки рабочих. Используются также гусеничные краны-пауки с грузоподъемностью до 17 тонн для работы в труднодоступных местах. Сварочные работы выполняются с использованием полуавтоматических и автоматических методов, что существенно сокращает время на этой стадии работ. Помимо этого, используются аппараты плазменной резки вместо традиционных керосинорезов.

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Благодаря применению современных технологий и оборудования, завершить проект модернизации завода планируется в рекордно короткие сроки, сохраняя высокое качество работ. А обновление печи ПВП планируется завершить за 60 дней — это станет абсолютным рекордом. Ранее подобные работы никогда не проводились быстрее, чем за 68 дней.

После завершения крупного обновления Надеждинского металлургического завода, который остается единственным производителем медно-никелевого файнштейна в Норильском дивизионе "Норникеля", компания сможет значительно увеличить производственные объемы и укрепить свои позиции на рынке. Благодаря использованию передовых технологий в рамках проекта модернизации НМЗ задействованы более 2 тысяч человек, и несмотря на автоматизацию, каждый из них вкладывает свою неповторимую лепту в этот уникальный проект.

#новости #завод #рекорд #модернизация #норникель #норильск #металлургия #заполярье #надеждинский металлургический завод #пвп
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