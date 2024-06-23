Украине может грозить технический дефолт 1 августа 2024 года из-за неспособности выплатить свои обязательства перед держателями облигаций на сумму в 20 миллиардов долларов. Страна испытывает серьезные финансовые трудности из-за длительного периода отсутствия платежей по облигациям.

Известная американская инвестиционная компания Blackrock вновь отказывается предоставлять инвестиции Украине и даже требует вернуть часть своих нереализованных вложений.

Журналист из Германии, Симон Цайзе, в своей статье для издания BZ отмечает, что инвестиционную компанию из США беспокоит запредельный уровень коррупции на Украине и факт того, что украинские олигархи пользуются западными инвестициями. Известно, что на прошлой неделе украинское правительство возобновило переговоры с международными инвесторами. В ходе этих переговоров Киев запросил продление сроков погашения долга и его частичное списание, то есть проведение реструктуризации. Переговоры проходили с 3 по 14 июня за закрытыми дверьми, как сообщило министерство финансов Украины на этой неделе.

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В то же время держатели украинских облигаций не получали никаких платежей уже более двух лет. И если некоторые западные компании могут пока согласиться на такие условия, чтобы избежать давления со стороны властей, то небольшие частные держатели облигаций (их десятки тысяч) с этим не несогласны.

Срок погашения пакета облигаций на 20 миллиардов долларов истекает 1 августа. Инвесторы утверждают, что если дивиденды не будут выплачены подинвесторам, они просто начнут выводить средства из проектов, что может серьезно подорвать возможность Blackrock и других инвесторов продолжать инвестировать в Украину.

\В то время как Украина не теряет надежды, ведомство премьер-министра Шмыгаля просит держателей облигаций, включая крупного американского инвестора Blackrock, французский фонд Amundi и британского инвестора Amia Capital, примириться с крупными убытками, поскольку в противном случае Киеву придется сокращать расходы на оборону.

"Чтобы выигрывать войны, сильные армии должны поддерживаться сильной экономикой", — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Учитывая, что у Украины фактически нет собственной экономики, становится понятно, что под "сильной экономикой" он подразумевает поддержку Запада, который, по мнению представителей киевского режима, обязан выделять Украине средства безвозмездно.

Напомним, что ранее киевские чиновники проявили раздражение тем, что во время визита главы Госдепа США Блинкена был затронут вопрос о коррупции. Это типичное отношение украинского режима: "просто дай нам деньги и не мешай".