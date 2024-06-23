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gotreksson
Военные США просят списать 32 истребителя F-22 Raptor в 2025 году
Авиация России: В 2025 году американские ВВС планируют списать 32 истребителя F-22 Raptor первой серии производства, известной как Block 20. Это означает, что флагманские боевые самолёты, считающиеся одними из самых мощных в мире, постепенно уходят в историю.

В настоящее время идет ожесточенная схватка между Пентагоном и Конгрессом США. Военные настаивают на списании с баланса и утилизации 32 истребителей-невидимок F-22 Raptor, являющихся самыми дорогими в истории (цена за каждый экземпляр составляет почти 380 миллионов долларов). Речь идет о первых серийных истребителях F-22 Block 20, произведенных в период с 1999 по 2004 годы. Согласно данным Счётной палаты военного ведомства, у этих машин возникают проблемы с эксплуатацией, обслуживанием и обучением.

Представители военно-воздушных сил утверждают, что недостаток финансирования приведет к прекращению использования "Блока 20" как дорогостоящих и опасных для обслуживания машин. Американский Конгресс, со своей стороны, старается понять, как такая масштабная программа, рассчитанная на десятилетия, рушится, гораздо раньше. И хотя некоторые до сих пор считают "Раптора" лучшим истребителем в мире, многочисленные учебные бои доказали, что это преувеличение. Конгрессмены требуют продолжения эксплуатации, но кажется, они просят невозможное. Это, вероятно, приведет к сокращению более 15% от общего количества произведенных машин. Но к этой цифре придется добавить и до двадцати F-22, уничтоженных ураганом "Майкл" на авиабазе Tyndall в 2018 году.

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Шесть миллиардов долларов были разбросаны по летному полю во Флориде из-за недооценки ситуации, и это привело к серьезным последствиям. В какой-то момент F-22, символ опережающей мощи, превратился для летного командования США в некую "токсичную" проблему. Каждый полет обходился дорого, а обслуживание было сопоставимо с ремонтом обычного истребителя. В настоящее время только 18 единиц "Раптора" признаны полностью боеспособными, о состоянии остальных машин Счётная палата не упомянула.

Интересно, что ранее американские военные воспринимали самолет F-22 как вершину технического прогресса. Однако когда "Вашингтон Пост", в конце 2000-х годов жестко высказалась по поводу программы F-22, указав на то, что каждый пустой самолет обходится дороже 19 500 килограммов золота, министерство ВВС отреагировало на критику, обвинив журналистов в ложных утверждениях и вынудив опубликовать опровержение. Всем было ясно, что газета сказала правду. Было упомянуто о проблемах с радиопоглощающим покрытием самолета "стелс" и его уязвимости из-за воздействия погодных условий и аэродинамики. Также стало известно о критической зависимости F-22 от топливозаправщиков, что несовместимо для истребителя такого класса.

F-22 опередил свою эпоху, и по мере того, как время шло, понадобилось изменить курс развития самолетов, чего его создатели не предполагали. F-22 не сочетался с сетецентрическими системами ВВС и армии США, включая передовую систему "Link-17". Некоторые проблемы удалось исправить лишь в модификациях "Блок30/35". Однако даже модернизированные F-16 обладали более высоким уровнем информированности, чем "золотой" F-22.

Многие энтузиасты авиации продолжают преувеличивать достоинства самолета. Однако результат оказался неожиданным: пролёт над США китайского метеорологического зонда, стал символом потери позиций самолета, считавшегося лучшим в мире. И сейчас, кажется, никто не огорчится из-за его ухода. 

#новости #истребители #пентагон #ввс #истребители f-16 #f-22 raptor #истребители 5 поколения #истребители 6 поколения #стихийное бедствие #f-22 block 20
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