Туристический автомобильный маршрут Кызыл-Хая (Республика Тыва) - Кош-Агач (Республика Алтай) планируют создать до 2030 года. Об этом в кулуарах XI Международного Сибирского транспортного форума сообщил ТАСС глава Тувы Владислав Ховалыг.

Воплощение данного технически сложного проекта позволит сократить расстояние между двумя российскими регионами и стимулировать туризм в обоих направлениях. Строительство этого объекта проводится в условиях сложной горно-геологической местности — примерно 110 километров трассы, проходящей через хребет Чихачева, который служит границей между республиками Алтай и Тува, потребует проведения буровзрывных работ. Кроме того, будут необходимы мосты через многочисленные небольшие реки. Этот проект касается автодороги Кызыл-Хая - Кош-Агач. В июне 2024 года стали известны новые детали, озвученные на XI Международном Сибирском транспортном форуме. Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил журналистам, что трассу в соседний регион, соединяющую федеральные трассы Р-257 "Енисей" и Р-256 "Чуйский тракт", планируют завершить к 2030 году.

Ховалыг отмечает, что в рамках мероприятия, прошедшего в МВК "Новосибирск Экспоцентр", правительство Тувы выдвинуло идею разработки нового автомобильного маршрута (Кызыл-Хая — Кош-Агач) с целью развития внутреннего туризма.

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Однако это предложение не ново. Такая идея была высказана несколько лет назад. В 2018 году объявили о начале работ над этим проектом через два года, обещая, что новая дорога способствует расширению экономических возможностей малых поселений и повысит их доступность транспортом. Однако работы не начались в заявленные сроки.

В начале 2021 года бывший глава Тувы Шолбан Кара-Оол заявил, что начнут строительство в ближайшие месяцы, а движение по маршруту Кызыл-Хая — Кош-Агач откроют в 2025 году. Однако сроки были снова сорваны. В настоящее время власти заверяют, что по этой новой трассе автомобили смогут двигаться между регионами уже к 2030 году. Время покажет, насколько это станет реальностью. Красным — Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Бийск – Горно-Алтайск – государственная граница с Монголией. Параллельно ей, черным справа — Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан – Хандагайты – государственная граница с Монголией

Пока, чтобы добраться из Тувы в Горный Алтай через территорию России, приходится проезжать через Кемеровскую область и Алтайский край, что занимает более суток (1,8 тысячи километров). Появление планируемой дороги сократит это расстояние в 15 раз. Следует отметить, что сегодня теоретически можно проехать от Кызыл-Хая до Кош-Агача на автомобиле с высокой проходимостью. Однако данный маршрут считается крайне сложным и технически сложно преодолимым, даже для таких автомобилей.