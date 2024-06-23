В морском торговом порту Усть-Луга в Ленинградской области после семилетнего простоя возобновилось строительство базы обеспечивающего флота (БОФ), сообщила пресс-служба компании-генерального подрядчика «Геолайн».

Возведение данного объекта на северо-западе России, в торговом порту Усть-Луга, началось в далеком 2012 году. Но через четыре года после начала этого проекта, его пришлось приостановить из-за банкротства главного подрядчика - ОАО "ПСТ". Интересно, что проблемы с этой компанией начались с самого начала - в 2014 году ФГУП "Росморпорт" вынудило "ПСТ" выплатить 3,4 миллиарда рублей за нарушение сроков работ по дноуглублению. Несколько раз было дано обещание о возвращении к строительству. В том числе, были надежды на то, что базу обеспечения флота (БОФ), готовую на 65%, будут продолжать строить во второй половине 2022 года. Однако этот план так и не был исполнен. Наконец, к 2023 году был подписан контракт с компанией "Геолайн", которая в июне 2024 года возобновила работы на строительной площадке. Стоимость этого контракта составила 1,3 миллиарда рублей. Обновленная проектная документация была подготовлена незадолго до этого компанией ООО "НПК "МортрансНИИпроект"". В январе 2022 года данное учреждение, после проверки всех необходимых параметров, выдало положительное заключение.

Планируется завершить строительство объекта и сдать его в эксплуатацию к 2026 году. Для этого новый подрядчик в основном будет заниматься демонтажем устаревших конструкций, которые из-за продолжительного бездействия утратили свою работоспособность. Однако компания утверждает, что для уже построенных объектов не потребуется полная их разборка, ограничившись лишь восстановлением поврежденных временем частей различных сооружений.

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В рамках данного проекта планируется построить шесть причалов общей протяженностью 1 км, очистные сооружения, комплекс для термической обработки различных видов отходов, образующихся в процессе эксплуатации порта, пожарную насосную станцию и административные здания. Все эти объекты будут расположены на площади около 10 гектаров.

С учетом планов по расширению функционального порта и увеличению мощностей по перевалке различных видов грузов, включая контейнерные, до 2033 года намерено потратить 50 миллиардов рублей. Строительство базы обеспечения флота станет ключевым проектом в этом плане. Ведь отсутствие БОФа может замедлить развитие Усть-Луги, которая остается крупнейшим и самым глубоководным портом на Балтийском море.

Планируемая база будет обеспечивать полный комплекс услуг для обслуживания транспортных судов в морском порту. Она предоставит услуги по бункеровке, буксировке, лоцманскому и ледокольному сопровождению судов, сбору и обработке отходов, контролю и ликвидации разливов нефти, а также другие операции. На счету обеспечивающего флота будет почти пятьдесят судов, готовых к выполнению этих многогранных задач.