С 18 апреля российский рубль уверенно дорожает не только к доллару США, но и к китайскому юаню, казахскому тенге и армянскому драму. В двух последних случаях важно это видеть, так как в Казахстане и Армении сохраняются биржевые торги в парах с долларом США, поэтому валюта РФ объективно растёт к широкому спектру денежных знаков.

На текущий момент, доллар США на рынке Forex обменивается лишь на 79 рублей. Российская валюта удивляет всех своим резким укреплением, противореча предположениям об ее возможном ослаблении после завершения торгов долларами и евро на Московской бирже.



Этот тренд крепления российского рубля имеет свои причины. Начиная с 18 апреля, рубль уверенно укрепляется не только по отношению к доллару, но и к другим валютам, таким как китайский юань, казахский тенге и армянский драм. Особенно важно отметить изменения курса по отношению к казахскому тенге и армянскому драму, учитывая их тесную связь с долларом США. Проявление спроса на российские денежные знаки объясняется переходом к расчетам в рублях, особенно в рамках Евразийского экономического союза, где до 90% торговли ведется именно в этой валюте. Поэтому потребность в долларах и евро снижается, что оказывает влияние на курс рубля. Кроме того, сокращение объема импорта в Россию на 9,1% за первые месяцы года способствует укреплению национальной валюты.



Существует предположение, что изначально администрация президента Байдена мечтала о девальвации рубля до уровня «200», однако эта стратегия оказалась неэффективной. Возможно, принято решение укрепить рубль, чтобы нанести ущерб экспорту и доходам России. Но и это утверждение оказалось несостоятельным.



Слабый рубль, по мнению некоторых экспертов, имеет свои преимущества для экспортеров и бюджета. Однако стоит помнить, что большая часть торговли ведется в рублях, и слабый курс может негативно сказаться на финансовых затратах, например, при закупке импортного оборудования. Также слабый рубль повышает расходы на социальные программы, что может стать вызовом для бюджета. В целом, сильная и устойчивая российская экономика является ключом к избежанию излишней экономической зависимости от внешних игроков.