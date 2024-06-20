Все идет по плану, первый этап проекта будет завершен к концу 2024 года, что позволит начать добычу руды уже через два года после получения лицензии. Проект по добыче полезных ископаемых на месторождении Култуминского в Забайкальском крае имеет огромное значение для региона и страны в целом, так как предполагает создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры.

Первый этап амбициозного проекта стоимостью более 100 миллиардов рублей будет завершен к концу 2024 года в соответствии с первоначальными планами. Это позволит начать добычу руды в сроки, не имеющие аналогов в отрасли — всего через два года после получения лицензии. Соглашение о сотрудничестве между ООО "Восток ГеоСервис" (которое является частью группы Highland Gold и затем было переименовано в ООО "Култуминское"), Правительством Забайкальского края и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) было подписано в сентябре 2022 года. В рамках проекта на золото-железорудном месторождении Култуминского в Газимуро-Заводском районе будет построен горно-обогатительный комбинат, способный обрабатывать около 12 миллионов тонн породы в год. Планируется достичь проектной мощности к началу 2026 года. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, посетивший площадку, отметил, что объект строится на рекордно высоких темпах.

Добыча полезных ископаемых на месторождении будет осуществляться открытым способом. Горные работы уже начались в середине весны, и до запуска горно-обогатительного комбината руда будет храниться на специализированных площадках. Култуминское месторождение содержит в себе железо (24 миллионов тонн), медь (815тысяч тонн), золото (180 тонн) и серебро (1,5 тысячи тонн). Разработка этого месторождения десятилетиями откладывалась из-за различных сложностей, однако благодаря новым технологическим решениям (с преимущественным использованием отечественного оборудования) и успешному сотрудничеству инвесторов с местными властями освоение стало возможным. Сначала предприятие будет производить медные золотосодержащие и гравитационные золотосодержащие концентраты, а на втором — железорудные концентраты. Данный проект, имеет большое значение не только для Забайкальского края, но и для всей страны.

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Этот проект также предполагает значительные изменения в регионе, включая строительство новой инфраструктуры и реконструкцию существующей. Например, планируется капитальный ремонт дороги Газимурский завод — Батакан — Зерен, которая не видела капремонта долгие годы. Кроме того, на предприятии будет создано 2400 рабочих мест (и около 10 000 рабочих мест в смежных отраслях).

По словам главы региона, реализация этой инициативы является еще одним важным шагом на пути превращения Забайкальского края из региона с большим потенциалом в регион, где этот потенциал успешно реализуется. За последние пять лет бюджет края вырос в 2,5 раза - с 40 до 92 миллиардов рублей. В настоящее время активно ведется реализация около 90 крупных инвестиционных проектов.