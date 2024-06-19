В ближайшие полтора года в Москве появится семь новых мостов, предназначенных для пешеходов и велосипедистов. Новые мосты улучшат инфраструктуру города, сделают его более доступным и безопасным для жителей и туристов.

В ближайшие полтора года в столице России появится семь новых мостов. Три из них уже находятся в процессе строительства, а еще четыре находятся на стадии проектирования. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Речь идет о велопешеходных и пешеходных мостах.

Этим летом в самом центре Белокаменной будет открыт новый мост длиной 58 метров и шириной 8 метров, который станет частью прогулочного маршрута от Воробьевых гор до Дома культуры "ГЭС-2". Этот мост через Водоотводный канал Москвы-реки будет уникален тем, что имеет длинную скамейку (36 м) для отдыхающих, разделяющую потоки пешеходов — это специальная идея, и для ее реализации ребро жесткости моста будет установлено снаружи по центру. Осенью 2024 года завершатся работы по строительству перехода в форме полумесяца длиной 220 метров с теплым архитектурным освещением на юго-востоке города в районе Нагатинского Затона, который проложен через старое русло главной реки столицы. Этот переход значительно облегчит путь местным жителям до ближайшей станции метро Большой кольцевой линии.

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Еще один интересный объект, над которым в настоящее время ведутся работы, будет завершен в восточной части города в 2025 году. Новый велопешеходный мост через реку Яуза будет иметь протяженность 243 метра (длина металлической конструкции - 92 м, ширина - 15 м) и станет частью развития территории Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Главным элементом моста будет смотровая площадка-амфитеатр. Так же скоро отечественные специалисты приступят к реализации еще четырех подобных инициатив. Два из них — строительство мостов через Москву-реку на улице Островной (Крылатское) и в направлении парка "Фили". Эти объекты будут частью крупного проекта — развития Мневниковской поймы. Один из мостов будет иметь длину около 500 метров.

Еще два новых моста (115 и 150 метров) появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и Новинки, что значительно уменьшит путь до станции метро "Технопарк" для жителей жилых комплексов "Шагал" и "ЗИЛАРТ". В общей сложности за последние двенадцать лет в Москве было построено более 40 крупных автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов. Новые мосты способствуют удобству транспортной инфраструктуры, делают город более доступным и безопасным для пешеходов и велосипедистов.

Создание новых велопешеходных мостов также способствует популяризации активного образа жизни, а также содействует развитию парковых зон и прогулочных маршрутов для отдыхающих Москвы. Реализация этих проектов не только способствует улучшению инфраструктуры, но и создает дополнительные возможности для развития культурной и общественной жизни города.