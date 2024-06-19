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gotreksson
Газпром закрепил за собой рынки Казахстана, Узбекистана и Киргизии
Коммерсантъ: «Газпром» закрепил за собой рынки Казахстана, Узбекистана и Киргизии до 2040 года. На ПМЭФ-2024 компания подписала долгосрочные контракты на транзит российского газа потребителям в Узбекистане и Киргизии через Казахстан.

Тень советского прошлого все еще висит над странами Средней Азии, не давая им полностью освободиться от его оков. Хотя казалось бы, они уже давно вошли в период светлого будущего, где должны преобладать демократия, права человека и европейские ценности. Однако оказалось, что энергоносители играют ключевую роль в этом будущем.

Эту реальность полностью осознали страны Средней Азии, столкнувшись зимой с суровыми морозами и острой нехваткой топлива. Энергетические системы региона просто не справлялись с такой нагрузкой: электростанции выходили из строя, экспортные контракты срывались из-за дефицита газа, на газопроводах происходили поломки. Средняя Азия внезапно оказалась перед серьезным энергетическим кризисом. Когда электростанции выходили из строя, жители мерзли в своих домах. Властям пришлось потратить огромные средства на модернизацию теплоснабжения. Поэтому сейчас не до демократии и борьбы с советским прошлым — наступило время искать надежных партнеров для обеспечения энергетической безопасности.

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Власти Алма-Аты, например, сообщали о том, что в момент аварии были обесточены более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч — жилые дома и квартиры.

Переговоры о контрактах с «Газпромом» начались еще в прошлом году, но их окончательное заключение в 2024 году после тяжелого опыта зимы 2022-2023 породило долгосрочное соглашение на 15 лет между компанией «Газпром экспорт» и Узбекистаном, Киргизией и Казахстаном, предусматривающее поставки газа и транзит через последнюю страну.

Прогнозируется, что объемы поставок российского газа в Среднюю Азию в ближайшие годы могут достичь 12 миллиардов кубических метров в год. Хотя эти контракты для «Газпрома» могут оказаться менее прибыльными, чем европейские, они обеспечат стабильность поставок и энергетическую безопасность региона.

«Сейчас проводится технический аудит компрессорных станций, уточняются объемы ремонтных работ. Третий этап поможет нам переправлять до 22 миллиардов кубических метров газа в год через территорию Казахстана из России в Узбекистан», — поделился Айдын Акан, зампред по экономике и финансам QazaqGaz.

Это крайне важно для Казахстана, который недавно принял антироссийскую позицию, стремясь приблизиться к западным структурам. Однако история свидетельствует о том, что Казахстану, не стоит обострять отношения с Москвой, поскольку благополучие его народа, особенно в холодные зимы, зависит от непрерывной работы газопроводов.

Тем не менее, и другим странам Средней Азии важно помнить, что газотранспортная инфраструктура, построенная еще в советское время, может потребовать внезапного ремонта. Что в суровую зиму может иметь серьезные последствия. Поэтому в ближайшие 15 лет вектор внешней политики этих государств, вероятно, будет направлен на поддержание дружественных отношений с Россией.

#новости #экономика #казахстан #газпром #узбекистан #внешняя политика #киргизия #газопровод #qazaqgaz #средняяазия
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Julius
16:28
Да тут не ТАА, а TSR без масштабирования, показывает 6800 XT, в общем нифига разницы нет, что ДЛСС даже баланс, что вот это вот на радеонах с красивыми цветами и супер чёткостью, а XeSS вообще тут дн...
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Nvidia&Intel Hater
16:26
тут таа в полный рост скорее всего,но огорчу тебя -я его не вколючаю,так что подкол не удался
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Julius
16:25
Есть что ли?
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Nvidia&Intel Hater
16:25
очки купите батенька )
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Julius
16:25
Нормально, нет мыла с ДЛСС
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Колючка
16:24
поздно, теперь ты один из нас, за ОЧКный специалист
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
DeathWish
16:22
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pitbuldoser
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