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gotreksson
Россия подписала с КНДР Пхеньянский пакт
РБК: президент Владимир Путин подписал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин находится с визитом в Пхеньяне.

Все, кто наблюдал за визитом Президента России, Владимира Путина в Северную Корею видели, как Пхеньян был украшен к приезду нашего лидера: российские флаги, портреты главы российского государства, надписи на плакатах на русском языке, а также толпы людей с бело-сине-красными знаменами.

Это все в духе корейского гостеприимства. Сомнительно, что любого западного лидера встретили бы в КНДР таким образом, по понятным причинам. Москва воспринимается как ближайший искренний союзник и друг. Лично сам товарищ Ким Чен Ын приехал встречать Путина в аэропорт. Такой поступок не совсем соответствует протоколу, обычно встречают заместители премьер-министра или спикера парламента. Но здесь было все особенным образом. Северная Корея фактически выводится из изоляции, и Россия для них имеем большое значение. Тем более Владимир Путин не посещал Пхеньян с 2000 года. К сожалению, итоги того визита оказались не такими успешными из-за противодействия системных либералов. Они засыпали Кремль докладными записками и меморандумами, утверждая, что стратегическое сотрудничество с КНДР "опасно" и может нарушить отношения с нашими западными "партнерами". Но сегодня "партнеры" поставляют вооружение нашим оппонентам на поле боя и заморозили золотовалютные резервы России на 300 миллиардов долларов. Но с Северной Кореей у нас отлично складывается военно-техническое сотрудничество, которое будет только укрепляться.

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На самом деле приезд Президента России в Северную Корею стал важным завершающим аккордом. Детали обсуждались еще во время визита Ким Чен Ына в Россию в прошлом году. Между этими визитами были проработаны детали Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Теперь этот документ подписан лидерами: формально КНДР стала ближе России, чем Китайская Народная Республика. С Китаем у нас есть договор об углублении отношений, но с довольно размытыми формулировками, что характерно для дипломатии Поднебесной. В документе, подписанном Путиным и Кимом, все четко, ясно и по-военному.

Во-первых, можно отметить появление Пхеньянского пакта, который станет историческим событием. Российская Федерация официально взяла на себя гарантии безопасности Корейской Народно-Демократической Республики. В случае агрессии против Северной Кореи или России обе стороны обязались защищать друг друга. Теперь нападение на корейских союзников автоматически означает нападение на Россию. Это означает лишь одно: благодаря этому документу национальная безопасность КНДР обеспечена на десятилетия вперед. Никто в здравом уме не станет ввязываться в конфликт с северными корейцами: у них есть ядерное оружие и гарантии России.

Во-вторых, в документе ясно указано военно-техническое сотрудничество. Теперь поставки оружия и других товаров через реку Туманную станут не только скрытой операцией, а процессом, регулируемым международным договором.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в беседе с агентством Bloomberg пять дней назад рассказал: по данным разведки Южной Кореи, Пхеньян передал российской стороне пять миллионов (!) боеприпасов. За год Европа не смогла поставить Украине даже один миллион. Конечно, цифра в 5 млн может быть преувеличена, но все же это внушает уважение.

Благодаря пророссийской политике Ким Чен Ына санкционный режим оказался подорван. Да, санкции серьезно навредили как России, так и Северной Корее, когда их приняли через Совет Безопасности ООН в прошлые годы. Но сегодня Кремль готов развивать всестороннее сотрудничество с Пхеньяном, даже несмотря на формальное сохранение санкций. К сожалению, выйти из них формально невозможно из-за устава ООН.

"Экономическое и военное сотрудничество между Путиным и Ким Чен Ыном еще больше подрежет эффективность санкций против Северной Кореи, укрепит военный потенциал КНДР и повысит легитимность Ким Чен Ына на внутренней арене", — отмечает эксперт Азиатско-Тихоокеанского центра исследований в области безопасности при Минобороны США Лами Ким. Для России такое экономическое взаимодействие с "северянами" приносит множество выгод. Это привлечение качественной и бесконфликтной рабочей силы для замены среднеазиатских мигрантов, создание совместных предприятий, включая военно-промышленный комплекс, а также развитие туризма. Помимо Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашения о строительстве автомобильного пограничного моста через реку Туманную (существует только железнодорожный мост, построенный в 1959 году), а также о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. У КНДР признанный значительный научный потенциал, который может пригодиться и России. В конечном итоге, разработать ядерное оружие, запустить собственную космическую программу или программное обеспечение может далеко не каждая страна в условиях полной изоляции.

В отношениях между Россией и Северной Кореей началась новая эпоха после тридцатилетнего периода стагнации. И это действительно хорошо.

#новости #политика #путин #южная корея #москва #северная корея #ким чен ын #кремль #партнерство #пхеньян
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