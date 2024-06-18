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gotreksson
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
Развитие торгово-логистического маршрута "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив" имеет стратегическое значение и способствует увеличению товарооборота с регионами Ближнего Востока и Центральной Азии.

Реализация данного амбициозного проекта имеет стратегическое значение, поскольку способствует непосредственной доставке грузов из России через Каспийское море в порты Персидского залива и Индии. Этот масштабный шаг позволит увеличить товарооборот с привлекательными рынками Ближнего Востока и Центральной Азии, а также способствует развитию судоходства по Волге и модернизации портовой инфраструктуры.

Речь идет о новом торгово-логистическом маршруте "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив", инициированном властями Ульяновской области в мае 2023 года. Эта инициатива получила высокую оценку на федеральном уровне, поскольку развитие данного направления способствует консолидации грузов из различных регионов. Этот амбициозный проект требует взаимодействия всех участников логистической цепи для своей успешной реализации. За год было проделано значительное количество работы. Был подписан ряд важных документов, включая соглашения с Евразийской ассоциацией бизнеса. В процессе уже активно участвуют многие страны, включая Азербайджан, Индию, Туркменистан, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ, а также несколько российских субъектов, которые объединяют свои усилия для формирования грузов в порту Ульяновска с целью последующей отправки их на юго-восток.

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Этот торгово-логистический маршрут является частью международного транспортного коридора "Север-Юг" и направлен на создание новой инфраструктуры, включая возведение зерновых терминалов для хранения экспортного зерна, а также реконструкцию существующих объектов, включая портовые терминалы и причальные стенки на Волге.

Планируется завершить строительство недостающего участка западного маршрута МТК "Север-Юг" в Иране к 2030 году — линия Решт – Астара (160 км). Первый этап этого участка (Решт – Энзели) протяженностью 37 км уже завершен, хотя прохождение маршрута по сложному рельефу увеличивает стоимость проекта до €1,6 млрд.

В рамках проекта также предусмотрено строительство и приобретение новых судов для расширения грузового флота, организация речной и железнодорожной логистики для доставки грузов до портов Каспийского моря, Персидского залива и Индии. Необходимо также разработать новые меры господдержки и достичь соглашений с участвующими странами об упрощении процедур пересечения границ для успешной реализации проекта.

В конце мая 2024 года было достигнуто важное соглашение между Ульяновской областью и компанией Absheron Logistics Center, которая является владельцем крупнейшего логистического терминала в Азербайджане. Это соглашение предусматривает хранение и перераспределение грузов. Также было достигнуто соглашение с РЖД и «Азербайджанскими железными дорогами» о запуске блок-поезда по маршруту Ульяновск – Баку – Астара. Это позволит уменьшить время доставки грузов, снизить стоимость транспортировки и увеличить товарооборот с другими странами. На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года было еще раз отмечено важное значение развития торгово-логистического маршрута «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив». В интервью изданию «Интерфакс» глава Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул успешность работы над данным проектом. Он отметил, что целью проекта является обеспечение быстрой и удобной перевозки отечественных товаров по данному маршруту с экономической выгодой. Инициаторы проекта уверены, что данная цель будет достигнута благодаря их усилиям и сотрудничеству с партнерами.

#новости #экономика #индия #логистика #волга #север-юг #баку #астара #средняя волга – каспийское море – персидский залив #ульяновск
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