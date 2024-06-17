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gotreksson
Минпромторг проводит проверки выданных субсидий развития радиоэлектроники
Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств.

В этом году новый руководитель Министерства промышленности и торговли, бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов, принял решение приостановить выдачу субсидий на развитие радиоэлектронной отрасли. Сейчас ведется тщательная проверка использования ранее предоставленных средств для оценки эффективности их использования.

По информации журнала "Ведомости", новое руководство министерства обеспокоено тем, что финансовые ресурсы в большинстве случаев получают те же самые компании, такие как МЦСТ, НТЦ "Модуль", "Аквариус" и другие. Следует учитывать, что количество компаний, занимающихся разработкой и производством радиоэлектронной продукции, в нашей стране невелико. Большинство из них зависят от государственных субсидий, и в настоящее время нет других альтернатив. Однако важно оценить, насколько эффективно используются эти выделенные средства. С 2020 года правительство активно содействует развитию радиоэлектронной промышленности и увеличивает объем финансирования в этой сфере. В 2020 году на эти цели было выделено всего 30 миллиардов рублей, но в 2024 году планируется увеличить эту сумму до 211 миллиардов. Это абсолютно оправдано, так как радиоэлектроника, включая микроэлектронику, играет ключевую роль не только в технологическом и экономическом развитии, но и в обеспечении национальной безопасности.

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Отрасль демонстрирует положительную динамику в последние годы, несмотря на отставание от мировых лидеров. Некоторые эксперты считают это отставание непреодолимым, но окончательные выводы делать еще рано. Хотя в России вряд ли будет производство 6-нм чипов, процессоры с технологией 90+ нм, выпускаемые здесь, пользуются спросом, что подтверждает необходимость продолжения работы над развитием соответствующих технологий.

В настоящее время нельзя определенно сказать, насколько эффективно развивается радиоэлектронная отрасль в России. Хотя общие результаты просматриваются, но детали играют ключевую роль. Принятие решения Антоном Алихановым о приостановке выделения субсидий и проведении проверки говорит о наличии обоснованных оснований для данного шага. Кроме того, новый министр начал принимать решительные меры, что свидетельствует о серьезности его намерений.

Возможно, такие действия связаны не только с проверкой эффективности использования финансовых ресурсов, но и с их недостатком. Основной инструмент государства для развития различных отраслей, включая радиоэлектронику, — это субсидирование кредитов, чтобы покрыть разницу между банковской ставкой и льготной ставкой.

С учетом сегодняшних высоких банковских ставок, государству приходится покрывать значительную долю расходов по льготным кредитам. Это довольно затратное дело. Обычно средства на государственные программы выделяются на один год и расходуются в течение года. При увеличении расходов деньги быстро заканчиваются, и решение о дофинансировании обычно принимается на уровне Премьер-министра.

Поэтому возможно, что Алиханов рассматривает ситуацию с точки зрения ограниченности средств на 2024 год и необходимости пересмотра планов развития отрасли, сфокусировавшись на наиболее важных направлениях.

Эта версия основана на текущих финансовых условиях и тенденциях в различных секторах экономики. Правительство регулярно приостанавливает отраслевые программы, ожидая дофинансирования. Эти вызовы характерны для всех секторов, включая радиоэлектронику.

#новости #экономика #субсидии #коррупция #минпромторг #кредит #мцст #аквариус #антон алиханов #нтц &quot;модуль&quot;
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