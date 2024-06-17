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gotreksson
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
Белорусская компания «Амкодор» запустит производство телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом.

В скором будущем, в России начнется строительство завода, который не только удовлетворит потребности национального рынка в разнообразной спецтехнике, но также установит высокие стандарты для экспортных поставок продукции в дружественные страны. Этот предприятие полного цикла будет возведено в Подмосковье, и к концу десятилетия ежегодно будет выпускать приблизительно 1,5 тысячи единиц машин, включая телескопические погрузчики и мини-погрузчики с бортовым поворотом. 


Инициатором этого проекта выступает известная белорусская компания "Амкодор", с богатым стажем в индустрии, начиная с 1927 года. Сегодня компания включает в себя 30 предприятий, включая 22 завода, которые коллективно производят до 23,7 тысячи наименований товаров. В области спецтехники годовой выпуск составляет примерно 5 тысяч различных машин, при этом около 70% комплектующих изготавливаются на предприятиях самой компании.

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На территории России уже действуют несколько заводов "Амкодора". Например, в Брянской области производят универсальные погрузчики, в Карелии — лесозаготовительную технику, а в Башкортостане выпускают машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна.

Относительно планируемого комплекса в Подмосковье, соглашение о его строительстве было подписано с областным правительством на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года. Кроме того, в этом деле участвует банк "Сбер", который выступает в роли финансового партнера.

Председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" отметил, что будущее предприятие будет оснащено передовыми технологиями автоматизации и роботизации производственных процессов. Губернатор Московской области подчеркнул готовность властей оказывать полную поддержку инвестору в осуществлении этого значительного проекта. Участок для строительства завода уже выбран, хотя конкретное местоположение пока не разглашается. Развертывание нового предприятия позволит создать не менее 700 рабочих мест.

#новости #технологии #инвестиции #производство #завод #рабочие места #подмосковье #роботизация #спецтехника #амкодор
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