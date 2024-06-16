Президент России высказал мысль о возможности передачи оружия третьим странам для создания угрозы критическим объектам на территории США, ЕС и Великобритании, если Запад не прекратит призывать к удару по России.

Президент России высказал мысль о возможности передачи оружия третьим странам для создания угрозы критическим объектам на территории США, ЕС и Великобритании, если Запад не прекратит призывать к удару по России. Заявление Владимира Путина получило поддержку в Совете безопасности.

Ситуация в Берлине, Лондоне, Париже и Вашингтоне явно накаляется из-за антироссийской истерии, причем они кажется забыли о том, что в мире достаточно народов, готовых разрушить объединенную западную коалицию, если им предоставить соответствующее вооружение. И хуситы, безусловно, не единственные в этом списке. Удивительно, что это жители тех стран, куда Запад экспортировал демократию в XX-XXI веке. Им может предоставиться шанс на возмездие. "Мы рассматриваем вопрос отправки оружия такого же класса в зоны конфликтов для противодействия ударам по нашей территории и наращивания проблем для противников. Почему бы нам не ответить асимметрично на их действия? Этим мы сейчас занимаемся," — заявил Путин на встрече с иностранными журналистами.

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Заявление президента прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале, подчеркнув, что США и их союзники могут ощутить действие российского вооружения со стороны третьих стран.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что ясное и однозначное заявление президента было освещено мировыми СМИ, и сейчас Запад активно анализирует эту ситуацию. Заявление президента РФ осветили BBC, CNN, Euronews, Reuters, Le Monde и другие зарубежные издания.

"Подарок для хуситов и не только" - Неоспоримо, что потенциальное вмешательство России может вызвать восторг у хуситов, и даже перевозка западных танкеров через Африку может стать опасной. Недавно хуситам удалось атаковать американский авианосец, символ превосходства Вашингтона. Согласно левым изданиям, этот корабль считался непобедимым. С использованием определенного оружия хуситы могут причинить серьезные проблемы Британии, США и Франции, находясь далеко от их границ.

В то же время, на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке много тех, кто хотел бы атаковать крупнейшие американские военные базы в регионе, и в случае реализации планов России американцы окажутся в опасности.

Например, ситуация на границе между США и Мексикой уже требует серьезного урегулирования. Можно только представить, что может случиться, если власти США искусственно продолжат создавать конфликтные ситуации, мощно вооружат своих союзников и продолжат провоцировать Россию. Российские действия по передаче оружия третьим странам ставят под вопрос безопасность Запада, который до сих пор "играл мускулами" в силу своего военного превосходства.

Поддерживая свои слова о возможном асимметричном ответе на провокации Запада, президент Путин выступает за защиту интересов и безопасности своей страны. И хотя это заявление вызывает тревогу и обеспокоенность на Западе, оно служит напоминанием о необходимости учитывать реальные геополитические риски и последствия своих действий.

Главное, что следует понимать, — это то, что напряженность между Россией и Западом требует взвешенного и профессионального подхода от всех сторон. Однако на Западу назревает кризис власти, граждане устают от невнятных руководителей и правящие партии теряют места в парламенте одно за другим.