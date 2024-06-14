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gotreksson
Результаты выборов в Европарламент принесли поражение для Эммануэля Макрона
Победа партии "Национальное объединение" в Европарламенте стала сюрпризом для всех, включая президента Макрона.

Политическая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен одержала победу, получив 31,4% голосов и увеличив количество своих мандатов в ЕП до 30 депутатов. Одновременно, "Возрождение" Макрона смогло завоевать лишь 14,6% голосов и потеряло десять депутатских мест, что позволит отправить в Страсбург только 13 делегатов. Социалисты заняли третье место с 13,8% голосов и 13 местами, за ними следуют леворадикалы из "Непокоренная Франция" Меланшона с 9,9% голосов и 9 местами, а также правоцентристы Республиканцы с 7,25% голосов и 6 местами. Кроме того, в ЕП представлены "Экологисты" (5,5% и 5 мест) и праворадикальное движение "Отвоевание" (5,5% и 5 мест). Таким образом, правые силы получили значительную поддержку избирателей, забрав 37% голосов и 43% мест от Франции в Европарламенте.

Стремительный успех "Национального объединения" "окутал" практически все департаменты Франции, за исключением одного города – Парижа, который единогласно отдал свои голоса левым партиям. Возглавляют этот список "Возрождение", Социалистическая партия и "Непокоренная Франция". Важно, что левые также победили в нескольких заморских территориях, хотя во Французской Гвиане первое место все также осталось за "Национальным объединением". Успех правой партии обусловлен тем, что Марин Ле Пен извлекла уроки из неудач своего отца, Жана-Мари Ле Пена, и отошла от радикальной риторики, перестала ссылаться на прошлое и начала доносить до избирателя четко уловимый посыл: Франция находится на грани кризиса. Угроза замещающей миграции представляет собой риск для страны, которая готова превратиться из европейского лидера в страну третьего мира. Это всё происходит на фоне не самой благоприятной социально-экономической обстановки.

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В ответ на поражение, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначении экстренных парламентских выборов, объявив: "Я не стану делать вид, что ничего не произошло". Он надеется на мобилизацию всего левого и левоцентристского электората. Макрон стремится повторить ход событий 2002 года, когда во второй тур президентских выборов вышли правоцентрист Жак Ширак и лидер Национального фронта Жан-Мари Ле Пен. В то время Ширак набрал 19,88% голосов, а Ле Пен - 16,86%. Финал оказался триумфом Ширака: 82,21% против 17,79%.

Однако, обстановка изменилась, и правые партии благодаря своей работе смогли укрепить свои позиции. Предстоящие выборы в парламент могут стать не реваншем, а абсолютным поражением сторонников Макрона. Несмотря на это, президент решил рискнуть. Пока нет оснований считать, что правые потерпят поражение. Они долгие годы работают над своей популярностью. Если в 2009 году Национальный фронт получил 6,3% голосов на выборах в Европарламент, то сейчас эта цифра выросла до 31,4%. В 2007 году партия вообще не прошла в парламент. Пятнадцать лет спустя "Национальное объединение" имеет 89 депутатских мандатов и 17,3% голосов.

Опросы общественного мнения показывают, что 34% готовы поддержать "Национальное объединение", 22% - левые (коммунисты, социалисты, "зеленые"), а лишь 19% - сторонники Макрона. Марин Ле Пен рассчитывает на коалицию своей партии, праворадикального движения "Отвоевание" и правых Республиканцев, что в теории может принести около 48% голосов. Однако это кажется слишком оптимистичным для националистических сил, чтобы быть правдой. Все весомые лево-либеральные силы Франции объединились против правых. Даже масоны, влияющие на политические процессы в стране, явно и публично призывают голосовать против Ле Пен.

Но все сомнения рассеются после первого и второго туров парламентских выборов 30 июня и 7 июля.

#новости #политика #франция #выборы #макрон #республиканцы #парламент #глобализация #марин ле пен #социалисты
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