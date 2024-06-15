Строительство автомобильного моста между Россией и КНДР, наконец-то начало претворяться в жизнь. Новый мост будет способствовать улучшению транспортного сообщения и обмену товарами, что принесет пользу бизнесу и потребителям в обеих странах.

Идея строительства автомобильного моста между государствами обсуждалась еще в период Советского Союза, когда уже использовавшийся железнодорожный путь через реку Туманная работал на полную мощность – в 1980-е годы через него ежегодно транспортировали около 5 миллионов тонн грузов. С распадом Советского Союза и снижением объемов транспортных перевозок вопрос о строительстве моста утратил актуальность.

Идею возобновить проект взялись в середине 2010-х. Изначально рассматривалась понтонная переправа. Однако в 2018 году стало известно, что российские ведомства, согласовав это с Пхеньяном, исследуют возможность постройки полноценного двухполосного автомобильного моста, соединяющего российский Хасан и северокорейский Туманган.

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К весне следующего года Министерство восточного развития России разработало первоначальное технико-экономическое обоснование проекта. Тогдашний министр Александр Козлов заявил, что в скором времени будут представлены документы в поддержку и подготовлено межгосударственное соглашение.

Однако после внимания, уделенного инициативе в течение нескольких лет, казалось, что о ней забыли. Лишь в 2022 году министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов высказался о необходимости возродить проект. В то время не было единодушия относительно необходимости строительства автомобильного моста. Некоторые эксперты указывали на то, что существующий железнодорожный переход загружен лишь на треть.

Однако судя по последним новостям, мост все-таки будет построен - в настоящее время продолжается проектирование. Руководитель рабочей группы между Госдумой России и парламентом КНДР Казбек Тайсаев объявил о начале работ над проектом в феврале 2024 года. Проект возобновился после обсуждения во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2023 году.

Планируемый мост протяженностью 830 метров (300 метров на российской части) со стальными пролетами будет строиться на 415 метров ниже по течению от существующего Моста Дружбы. Проект преследует цель обеспечения способности перевозки 6 миллионов тонн грузов в год через этот путь. По оценкам, его строительство обойдется в 1 миллиард рублей.

Александр Стрельников, основатель транспортной компании RusTransChina, приветствует данную идею. По мнению эксперта, на сегодняшний день в Северной Корее около двадцати автомобильных пунктов пропуска к китайской границы и ни одного – к российской. Поэтому строительство нового объекта способствует улучшению транспортного сообщения между этими двумя странами. В условиях геополитических изменений и санкций строительство данного моста является важным шагом в развитии отношений между Россией и КНДР.