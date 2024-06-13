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gotreksson
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
Российская компания "Дело" представила амбициозный проект, который предполагает создание железнодорожной магистрали, объединяющей берега Африки от запада к востоку и с юга на север. Этот проект, названный "железнодорожным православным крестом", призван ускорить транспортные связи в регионе и способствовать экономическому развитию многих стран континента. Сроки и затраты пока не разглашаются, но уже существуют предложения о прокладке новых маршрутов и восстановлении существующих.

Этот мегапроект предполагает объединение берегов Африки от запада к востоку и с юга на север при помощи стальной железнодорожной магистрали, создающей единую колею. На передовой этой амбициозной затеи стоит самый крупный в России транспортно-логистический гигант — группа компаний "Депо".

Основатель и председатель совета директоров компании, Сергей Шишкарев, в беседе с изданием "Коммерсантъ", напомнил, что в многих африканских странах сокрыты огромные природные богатства, включая значительные запасы минеральных ресурсов. Однако существующая транспортная инфраструктура оставляет желать лучшего. В некоторых государствах грузы перевозятся примитивными способами, чаще всего — на автомобилях.

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Таким образом, полноценное использование разнообразного природного потенциала Африки возможно лишь при условии развития железнодорожной сети. В рамках этой задумки Шишкарев объявил о намерении реализовать крупный проект, способствующий активизации грузоперевозок и развитию экономики ряда стран, в том числе по поводу возможностей экспорта. Инициатива, названная основателем группы компаний "Дело" "железнодорожным православным крестом", призвана стать новым импульсом для региона. Детали о сроках и затратах пока не разглашаются. Существует несколько вариантов прокладки маршрута, особенно при обсуждении направления с севера на юг. Планируется также восстановить прерванные участки или доработать проект Трансафриканской железной дороги (1067 мм), задуманной как линия от Египта до Южно-Африканской Республики еще в далеком 1874 году.

Кроме того, по словам Шишкарева, возможно построить новые железнодорожные маршруты через ЦАР, начиная с Египта, для укрепления транспортной системы. Планируется постепенная реализация проекта. Что касается направления с запада на восток, хотят проложить "железку" от берегов Индийского океана через Эфиопию.

В феврале этого года чрезвычайный и полномочный посол России в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо, Алексей Салтыков, заявил о заинтересованности Москвы в строительстве магистрали, которая должна соединить столицы Буркина-Фасо и Ганы — Уагадугу и Аккру. А в мае текущего года власти Гвинеи-Бисау анонсировали проект железной дороги, протянувшейся от атлантического побережья через Мали и Буркина-Фасо до Нигера. Эти три страны лишены выхода к морю. Возможность строительства данной ветки обсуждалась с российской компанией "Русал".

Африканские страны неоднократно обращались к РЖД с предложениями участвовать в инфраструктурных проектах. Однако многие крупные инициативы остаются на бумаге. Например, с конца 2000-х годов обсуждается идея соединения железной дорогой Дакара в Сенегале с Порт-Суданом, а затем продолжением линии до Кейптауна в Южной Африке. Этот проект предполагает использование колеи шириной 1435 мм, что характерно для северных регионов континента.Предполагаемые маршруты Трансафриканской железной дороги. К реализации этого проекта приступили еще в XIX в. Однако он до сих пор остается нереализованным

Несмотря на актуальность данного проекта, в 2018 году в Судане заявили о желании видеть Россию в числе его участников. Тем не менее эта идея, похоже, создает конкуренцию "железнодорожному православному кресту" Шишкарева.

В настоящее время общая протяженность железнодорожной сети в Африке составляет около 70 000 км. Примерно треть всех инфраструктурных сооружений принадлежит Южной Африке, где колонизаторы в свое время строили сотни километров стальных путей шириной 1067 мм. В 1960-х годах подобные проекты были запущены во многих африканских государствах при поддержке СССР, включая Мадагаскар, Алжир, Ливию, Эфиопию, Анголу, Бенин и Конго. Однако не все из них были завершены по различным причинам.

#африка #юар #ржд #буркина-фасо #грузоперевозки #мегапроект #русал #гвинея-бисау #депо #кот д&#x27;ивуар
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