РИА Новости: почти 50 миллиардов рублей будет инвестировано в строительство завода по производству машиностроительных компонентов дробильного оборудования, горной и специальной техники в Калужской области, сообщает правительство региона.

С целью сокращения доли импортируемых товаров в России решили создать новое крупное предприятие, специализирующееся на производстве запчастей для дробильных машин, горной и специальной техники. Общий объем инвестиций в этот масштабный проект оценивается в 50 миллиардов рублей. Завод планируют возвести в Мещовском районе Калужской области.

Соглашение о строительстве завода в Калужской области было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума. Предполагается, что производственные мощности по выпуску компонентов для дробильного оборудования и специализированной техники будут оснащены современным оборудованием, соответствующим всем экологическим стандартам. Тем не менее, точные сроки завершения строительства не уточняются. Инициаторами этого проекта выступают представители ООО "МКТЛ". По мнению главы федерального ведомства Михаила Решетникова, данный инновационный проект играет важную роль для всей страны, учитывая, что на текущий момент доля импортных товаров в данной отрасли превышает 55%. Кроме того, по данным экспертов, более половины парка специализированной техники требует замены из-за износа.

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Ситуация осложнилась после ухода из России западных производителей, которых пришлось заменять китайскими компаниями. Хотя частично удалось избежать массовых простоев, благодаря приобретению товаров через параллельный импорт, эксперты и участники рынка единодушно подчеркивают необходимость развития отечественного производства. Но на сегодняшний день отечественные компании не в состоянии удовлетворить спрос на оборудование и комплектующие.

Кроме того, в области специализированной техники, доля фальсификации запчастей в обороте составляет почти 30%. Несколько компаний уже улучшают ситуацию, налаживая собственное производство. Запуск новых крупных заводов, подобных будущему объекту в Калужской области, постепенно даст возможность избавиться от зависимости от импорта и привнесет новые технологии и рабочие места в российскую экономику.