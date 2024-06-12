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gotreksson
БАМ продолжает свое успешное развитие, добавляя десятки километров новых основных путей
Стройка на БАМе продолжается успешно, с каждым месяцем добавляются десятки километров новых основных путей, увеличивая пропускную способность и грузопоток магистрали. Работы проводятся в сложных климатических и геологических условиях, но строители успешно справляются с поставленными задачами. Планы на будущее включают увеличение провозной способности на различных участках, что сделает магистраль еще более эффективной.

На Байкальско-Амурской магистрали (БАМ) продолжается интенсивная стройка, с каждым месяцем прибавляется десятки километров новых основных путей, увеличивающих пропускную способность и грузопоток магистрали.

В мае было осуществлено открытие двойного пути следующих участков:

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- Усть-Орочи – Чепсары (10 км)

- Кувыкта – Курьян (28 км)

- Тумнин – Дайчи (14 км)

- двойное включение 8 км на участке Муякан - Улан-Макит (16 км), с установкой поездного поста на 1440 км

Общий прирост вторых путей на основной линии БАМа составил 60 км.Кроме того, существенно расширилась главная линия Бамовская-Тында, соединяющая Транссибирскую магистраль и БАМ, где открыто двухпутное движение на значительном участке Заболотное – Аносовская (25 км).

В ходе работ на всех перегонах было:

- уложено 21 стрелочное переведение

- построено 24 моста, включая два крупных длиной 89 и 94 метра

- обработано более 2 миллионов кубических метров грунта.

Следует отметить, что стройка ведется в крайне сложных условиях:

- перегон Тумнин – Дайчи находится между горным массивом и рекой, что требует специальной технологии для добычи породы и укладки земляного полотна.

  - реконструкция на участке Заболотное - Аносовская проводилась в сложных климатических и геологических условиях: низкие температуры, мерзлота, холмистый рельеф, множество болотистых ручьев. Для преодоления этих препятствий было построено 8 мостов с применением сейсмоустойчивых технологий, использовано более 50 тысяч кубических метров охлаждающей скальной защиты для предотвращения размораживания вечной мерзлоты в жаркое время года.

- работы на участке Кувыкта - Курьян были затруднены высоким уровнем воды, что потребовало защиты инфраструктуры от возможных наводнений с помощью берм и гидроизолированных дренажей. Максимальная высота насыпи достигала 13 метров, и для сохранения вечной мерзлоты в основании земляного полотна откосы насыпи были защищены охлаждающей скальной защитой.

- на участке Усть-Орочи - Чепсары строители установили надежные противооползневые системы и каменные защитные структуры для обеспечения безопасности движения поездов.

Кроме того, строители также уделывают внимание сохранению уникальной экосистемы реки Тумнин. При модернизации участка были учтены природные особенности, включая периоды нереста. После завершения строительства было выпущено в реку 10 тысяч особей осетра, калуги и кеты.

Планы строителей на будущее включают:

- уложение примерно 300 км вторых путей на 20 перегонах на участке от Комсомольска-на-Амуре до Ванино до конца года, что увеличит провозную способность всей линии с 41 до 83 миллионов тонн.

- дальнейшее развитие инфраструктуры на участке Тында - Бамовская с увеличением провозной способности к концу 2024 года с 42,2 до 54,9 миллионов тонн.

- работу по увеличению пропускной способности на участке Северобайкальск - Таксимо, что позволит увеличить провозную способность более чем в два раза с 24,7 до 51,2 миллионов тонн грузов.

- продолжение строительства 12 новых объектов на участке Хани-Тында. Завершение этих работ позволит к 2024 году увеличить провозную способность всей линии с 35,4 до 54,6 миллионов тонн.

#строительство #инфраструктура #модернизация #бам #тумнин #грузопоток #железная_дорога #кувыкта #курьян #усть-орочи
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