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gotreksson
Минфин представил предварительные данные об исполнении бюджета за январь-май 2024 года
Дефицит федерального бюджета РФ за январь - май 2024 года, согласно предварительной оценке, составил 983 млрд рублей, или 0,5% от прогнозируемого на текущий год ВВП, сообщается на сайте Минфина.

Минфин представил предварительные данные об исполнении бюджета за январь-май. Доходы выросли на 45,5% и составили 14,289 трлн рублей. Ненефтегазовая часть увеличилась на 34,1%, достигнув 9,339 трлн рублей. Это признак того, что экономика развивается на хорошем треке. Федеральная налоговая служба активно преследует "серую экономику", благодаря чему налоговая база расширяется.

Стало известно, что почти 9,6 млн граждан всё ещё получают зарплату "в конверте". Это означает, что у налоговых органов есть потенциал для увеличения налоговой базы. Внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ, вероятно, не спровоцирует массовый уход граждан от налогов. Современные технологии ФНС делают борьбу с теневой экономикой более эффективной. Хотя расходы за пять месяцев увеличились до 15,272 трлн рублей (+18,9%), рост расходов превышает прирост доходов. Планируется внести изменения в бюджет, ожидается дополнительный рост ненефтегазовых доходов на 516 млрд рублей и снижение доходов от нефтегазовых секторов. При этом расходы вырастут на 522 млрд, чтобы обеспечить баланс.

В Министерстве Финансов также подчеркнули, что они активно работают над выполнением поручений, вытекающих из послания президента Федеральному собранию, включая финансирование программ развития и разработку перспективного финансового плана на период с 2025 по 2030 год, что хорошо.

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"Намеченная параметризация доходной базы и расходных обязательств федерального бюджета позволит достичь первичного структурного баланса с 2025 года в соответствии с принципами бюджетного правила. Это способствует укреплению контрольного воздействия бюджетного сектора на инфляционные процессы и обеспечит стабильность бюджетной системы на среднесрочной перспективе, укрепляя макроэкономическую и финансовую устойчивость Российской Федерации", — отметили в Министерстве Финансов.

На данный момент сложно прогнозировать, какое будет состояние бюджета к концу года. Очевидно, что нужно иметь определенные ориентиры, но слишком консервативные прогнозы по нефтяным ценам, по моему мнению, могут быть недостаточно амбициозными.

В итоге, после первых пяти месяцев можно сказать, что бюджет находится в стабильном состоянии. Прогнозируемый дефицит на 12 месяцев составляет 2,12 трлн рублей (983 млрд за пять месяцев), что является управляемым. Однако проблема государственного долга остается актуальной. Поддержка дефицита через выпуск ОФЗ нормальна, но по текущим процентным ставкам не оптимальна. Минфин пока еще не нашел адекватного решения для управления этой ситуацией, хотя варианты есть.

#экономика #рубль #инфляция #бюджет #минфин #ввп #госдолг #рубль падает #ндфл #теневая экономика
Источник: tass.ru
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