Строительство четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске столкнулось с серьезными задержками из-за разногласий и финансовых проблем. Несмотря на готовность на 90%, запуск объекта в эксплуатацию был отложен на 2025 год из-за сложностей с финансированием.

Несмотря на готовность моста на 90%, вопрос запуска объекта в эксплуатацию все еще остается нерешенным. Первоначально планировалось открыть новое сооружение через реку Обь в Новосибирске к концу 2022 года. Однако сроки были отложены на год вперед. Затем в августе 2023 года в местном Минтрансе было объявлено, что первые автомобили смогут проехать по дороге через Обь не раньше весны 2024 года.





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Позже тот же департамент уточнил, что объект будут завершен уже не во втором, а в четвертом квартале. Однако концессионеру (ООО «СКК», часть Группы «ВИС») и концеденту (Минтранс Новосибирской области) пришлось снова пересмотреть планы, и срок окончания кампании был намечен на декабрь 2025 года.

Недавно Федеральная антимонопольная служба отказала в утверждении нового документа, подписанного сторонами, указав, что условия концессионного соглашения, заключенного в 2017 году, слишком часто нарушались за последние два года.

Группа «ВИС» назвала эту ситуацию тупиковой в своем Telegram-канале. Без финансирования продолжение работ невозможно. Если вопрос будет разрешен (например, через судебное разбирательство), это потребует времени.

Напомним, что правительственный грант на удорожание (2,8 млрд рублей) временно заблокирован из-за разногласий между участниками концессии. Следовательно, подрядчику недоступны эти средства. Выделение капитального гранта (1,2 млрд рублей) перенесено на следующий год. И ФАС должна вынести соответствующее решение.

По мнению экспертов, концессионер может обратиться в суд. Вероятно, будут представлены новые документы в ФАС с аргументированными причинами. Возможно, Группе «ВИС» придется продолжать строительство за собственные средства и выплачивать штрафы за просрочки. В любом случае проект будет завершен. Остается только вопрос о времени, когда это произойдет.

Начало строительства четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске пришлось на 2020 год. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, работы велись опережая график, что создавало надежду на запуск объекта до 2023 года. Однако со временем подрядчик столкнулся с некоторыми препятствиями. Недостающая информация об инженерных коммуникациях в проектной документации, предоставленной Минтрансом Новосибирской области, заставила пересматривать и согласовывать проект снова, а также проводить дополнительные изыскательские работы.

С увеличением стоимости проекта с 37 до 45 миллиардов рублей (80% финансирования осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов) справились увеличение цен на строительные материалы и западные санкции, которые привели к недоступности некоторых позиций, указанных в документации. Поиск альтернатив и согласование их с государственной экспертизой также потребовали дополнительных ресурсов.





Новый мост через Обь будет иметь длину 1,55 км (с учетом подъездов, развязок и тоннелей более 5 км) и включит более десятка объектов инфраструктуры. На данный момент готовность последних составляет около 85%.

Планируется, что по новой шестиполосной магистрали будут проезжать до 70 тыс. автомобилей ежедневно, обеспечивая выезд на три федеральные трассы — Р-256 «Чуйский тракт», Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш». Открытие нового маршрута значительно улучшит транспортную ситуацию в городе и позволит избавить Новосибирск от пробок. Кроме того, местные власти уже представили проект пятого моста, который станет дополнительным шагом в развитии инфраструктуры города.