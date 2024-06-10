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gotreksson
В Новосибирске застопорилось строительство нового моста через Обь, запуск отложен на 2025 год
Строительство четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске столкнулось с серьезными задержками из-за разногласий и финансовых проблем. Несмотря на готовность на 90%, запуск объекта в эксплуатацию был отложен на 2025 год из-за сложностей с финансированием.

Несмотря на готовность моста на 90%, вопрос запуска объекта в эксплуатацию все еще остается нерешенным. Первоначально планировалось открыть новое сооружение через реку Обь в Новосибирске к концу 2022 года. Однако сроки были отложены на год вперед. Затем в августе 2023 года в местном Минтрансе было объявлено, что первые автомобили смогут проехать по дороге через Обь не раньше весны 2024 года. 


Позже тот же департамент уточнил, что объект будут завершен уже не во втором, а в четвертом квартале. Однако концессионеру (ООО «СКК», часть Группы «ВИС») и концеденту (Минтранс Новосибирской области) пришлось снова пересмотреть планы, и срок окончания кампании был намечен на декабрь 2025 года.

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Недавно Федеральная антимонопольная служба отказала в утверждении нового документа, подписанного сторонами, указав, что условия концессионного соглашения, заключенного в 2017 году, слишком часто нарушались за последние два года.

Группа «ВИС» назвала эту ситуацию тупиковой в своем Telegram-канале. Без финансирования продолжение работ невозможно. Если вопрос будет разрешен (например, через судебное разбирательство), это потребует времени.

Напомним, что правительственный грант на удорожание (2,8 млрд рублей) временно заблокирован из-за разногласий между участниками концессии. Следовательно, подрядчику недоступны эти средства. Выделение капитального гранта (1,2 млрд рублей) перенесено на следующий год. И ФАС должна вынести соответствующее решение.

По мнению экспертов, концессионер может обратиться в суд. Вероятно, будут представлены новые документы в ФАС с аргументированными причинами. Возможно, Группе «ВИС» придется продолжать строительство за собственные средства и выплачивать штрафы за просрочки. В любом случае проект будет завершен. Остается только вопрос о времени, когда это произойдет.

Начало строительства четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске пришлось на 2020 год. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, работы велись опережая график, что создавало надежду на запуск объекта до 2023 года. Однако со временем подрядчик столкнулся с некоторыми препятствиями. Недостающая информация об инженерных коммуникациях в проектной документации, предоставленной Минтрансом Новосибирской области, заставила пересматривать и согласовывать проект снова, а также проводить дополнительные изыскательские работы.

С увеличением стоимости проекта с 37 до 45 миллиардов рублей (80% финансирования осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов) справились увеличение цен на строительные материалы и западные санкции, которые привели к недоступности некоторых позиций, указанных в документации. Поиск альтернатив и согласование их с государственной экспертизой также потребовали дополнительных ресурсов. 


Новый мост через Обь будет иметь длину 1,55 км (с учетом подъездов, развязок и тоннелей более 5 км) и включит более десятка объектов инфраструктуры. На данный момент готовность последних составляет около 85%.

Планируется, что по новой шестиполосной магистрали будут проезжать до 70 тыс. автомобилей ежедневно, обеспечивая выезд на три федеральные трассы — Р-256 «Чуйский тракт», Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш». Открытие нового маршрута значительно улучшит транспортную ситуацию в городе и позволит избавить Новосибирск от пробок. Кроме того, местные власти уже представили проект пятого моста, который станет дополнительным шагом в развитии инфраструктуры города.

#транспорт #судебное разбирательство #инфраструктура #финансирование #штрафы #фас #проект #новосибирск #пробки #обь
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