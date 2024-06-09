Это довольно удивительное обстоятельство, поскольку опубликованные вакансии предлагают водителям городских автобусов достойную заработную плату.

Оказывается, водители автобусов в Хабаровске на разных маршрутах имеют возможность зарабатывать от 110 000 до 170 000 рублей в месяц, что является довольно приличной суммой. Однако их коллеги на других направлениях получают от 80 000 до 150 000 рублей. Несмотря на ответственность данной профессии, эти цифры кажутся вполне сбалансированными.

Следует отметить, что водители трамваев и троллейбусов получают еще меньше - от 98 до 109 тысяч рублей соответственно. Эти данные содержатся в документах, связанных с закупками мэрии для обеспечения регулярных перевозок на общественном транспорте.

реклама





Несмотря на достойное финансовое вознаграждение, найти водителей, готовых перевозить жителей Хабаровска по улицам города, представляется проблематичным. Местные автотранспортные предприятия пытаются решить эту проблему с помощью граждан стран ближнего зарубежья, однако для официального трудоустройства им необходимы российские водительские лицензии с соответствующей категорией, что является сложной и дорогостоящей процедурой. Кроме того, в стране наблюдается тенденция к сокращению числа мигрантов.

Власти города хотят ввести профориентацию, аналогичную той, что существовала в СССР, но как это способствует увеличению числа водителей автобусов — пока загадка. Даже если малыш в детском саду решает, что взрослым станет водителем китайского автобуса на улицах родного города. Однако, до того как его мечта осуществится и он окажется на службе в компании пассажирских перевозок Хабаровска, пройдет еще не один десяток лет. А водители нужны уже сегодня.

Представители предпринимательского сообщества неоднократно подчеркивали серьезные проблемы с кадрами в сфере общественного транспорта. Причины данной ситуации многообразны: молодежь не стремится стать водителями и работать в этой сфере, а опытные специалисты предпочитают более выгодные работы на стройках. Хотя использование мигрантов частично помогает решить проблему с отсутствием квалифицированных сотрудников, дефицит все равно остается значительным.

Об данной проблеме было доложено министру образования и науки Хабаровского края и в комитет по труду и занятости населения для учета при разработке образовательных программ и трудоустройства для водителей.

Предприниматели привлекают сотрудников, предлагая им более высокие зарплаты, однако проблема остается актуальной, по мнению Олега Герасимова, экс-уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.