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gotreksson
«КамАЗ» построит в Москве новый завод среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей
Градостроительный комплекс Москвы: первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей появится в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В строительство нового передового отечественного завода с общей площадью 200 тыс. кв. м будет вложено более 50 млрд рублей. Этот завод станет уникальным в России предприятием, где среднетоннажные и тяжелые грузовые автомобили будут собираться с помощью промышленных роботов, объем производства составит около 40 тыс. машин в год. Несмотря на высокую степень автоматизации производства, на заводе будут работать не менее 1,4 тыс. человек.

Соглашение о строительстве этого современного завода было подписано на ПМЭФ-2024, где присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. По данным Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, это станет первым в России роботизированным заводом по производству среднетоннажных и тяжелых грузовиков. Планируется завершить данное масштабное строительство к 2027 году. Инициатором проекта выступает ПАО «КАМАЗ», которое заключило соответствующее соглашение в июне 2024 года с московскими и федеральными властями. На площадке в 60 гектаров будут собирать примерно столько же грузовиков, сколько производится сегодня в Набережных Челнах. Заявлено, что на производстве будут применяться отечественные IT-решения.

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Учитывая заявленные сроки и параметры проекта, амбициозные планы по строительству завода намерены реализовать в кратчайшие сроки. Подчеркивается, что власти окажут необходимую поддержку на всех этапах проекта, в том числе по продвижению продукции на рынке.

С запуском нового производства КАМАЗ сможет ежегодно выпускать близко к 100 тыс. грузовиков. В 2023 году общий объем продаж новых грузовиков в России превысил 140 тыс. единиц (лучший показатель за последние 15 лет), что в сравнении с предыдущим годом (85 тыс. проданных машин) увеличилось на 70%. КАМАЗ продал 29 тыс. автомобилей, Завод «УРАЛ» реализовал 13,8 тыс. автомобилей, а МАЗ поставил на российский рынок 6,4 тыс. единиц. Однако большая часть спроса до сих пор приходится на импорт, причем основная доля из него приходится на Китай.

В 2023 году было продано 24 тыс. китайских автомобилей марки Sitrak, что в шесть раз больше, чем в 2022 году. Спрос на автомобили марки Shacman увеличился вдвое, достигнув около 20 тыс. единиц. Продажи грузовиков FAW увеличились в четыре раза и составили 17 тыс. единиц. Меняющаяся динамика рынка грузовиков требует новых технологий и эффективных решений, на которые будет ориентирован новый завод КАМАЗа.

#новости #технологии #импортозамещение #москва #роботы #завод #автоматизация #камаз #грузовики #собянин
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