Изменения в законе о бюджете предполагают увеличение дефицита государственной казны на 525 миллиардов рублей на 2024 год. Дефицит будет покрыт за счет средств ФНБ, что вызывает опасения о неэффективном использовании финансовых ресурсов.

Недавно в Министерстве финансов были внесены изменения в закон о бюджете, которые предполагают увеличение дефицита государственной казны на 525 миллиардов рублей на 2024 год. Доходная часть останется примерно на том же уровне - 35,062 триллиона рублей, а расходы возрастут до 37,182 триллиона рублей. Следовательно, дефицит составит 2,12 триллиона рублей, что больше предыдущих 1,595 триллиона рублей.

Стабильно радует тот факт, что государство отказалось от практики сохранения бюджетного профицита несколько лет назад. Управляемый дефицит сегодня — это нормальное явление. Если правительство столкнулось с проблемой расходования средств, это свидетельствует о соответствующем уровне его профессионализма. Предполагается, что дефицит будет покрыт за счет средств ФНБ. Вместо увеличения объема Фонда национального благосостояния на 519 миллиардов рублей, планируется его сократить на 219 миллиардов. Также снизился план по размещению ОФЗ на сумму 2,479 миллиарда рублей вместо 2,625 миллиарда. Эти изменения, вероятно, вызваны высокими ставками на рынке, в результате чего бюджет расходует дополнительные финансовые ресурсы.

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Однако стоит обратить внимание на один важный момент. Увеличение дефицита бюджета на 525 миллиардов рублей — это нормальная ситуация. Однако вопрос заключается в необходимости использования средств ФНБ для его покрытия. Это связано с понижением прогнозной цены на нефть марки Urals с 70 до 65 долларов за баррель, а также с дополнительным ограничением добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Если провести простые расчеты, то мы узнаем, что ожидаемый доход от продажи нефти и газа в бюджет составит 738 миллиардов рублей. Однако новые нефтегазовые доходы за полгода превысят 515 миллиардов рублей. Следовательно, на следующий год можно ожидать доход не менее 800-900 миллиардов рублей. Этого будет достаточно для обеспечения бюджета дополнительными финансовыми средствами без привлечения средств ФНБ и использования их для прямых государственных инвестиций.

Данная ситуация еще раз подчеркивает неспособность Минфина и Минэкономразвития разработать эффективный механизм оценки стоимости нефти марки Urals, отвечающий текущей реальности. Необходимо пересмотреть подход к расчету, чтобы использовать уже имеющиеся финансовые ресурсы более эффективно и направить их на нужды страны, не вмешиваясь в деятельность Фонда национального благосостояния.