Дом Советов в Калининграде, будет снесен после 18 лет простоя в состоянии "недостроя".

В 1970 году началось возведение этого значимого архитектурного объекта, который всколыхнул умы и сердца той эпохи. Про него говорили многие издания, в том числе западная пресса, которая высоко ценила смелость и креативность советского проекта. Однако спустя 18 лет строительства, когда здание было почти завершено на 95%, стройку вдруг приостановили. Речь идет о бывшем самом высоком здании Калининграда, известном для местных жителей как "Череп". Для многих это был не просто яркий пример брутализма, а настоящее произведение искусства, вписавшееся в анналы советской авангардной архитектуры. Многие боролись за сохранение этой уникальной достопримечательности. Предполагалось, что в здании разместятся органы управления КПСС и облисполкома Калининграда, а также четыре просторных зала для заседаний. Проект неоднократно подвергался корректировкам. Например, изначально планировалось построить 28 этажей, но затем планы были изменены. Сроки завершения строительства также пересматривались — изначально предполагалось завершить его еще в 1982 году.

Слухи о возможном сносе 21-этажного здания ходили уже давно, но лишь в мае 2023 года начались демонтажные работы. Специалисты приступили к заключительному этапу проекта — разборке стилобата. Вскоре из этого значимого символа эпохи социализма не останется и следа. Всю эту эпопею можно наблюдать онлайн. Финальный этап сноса намечен на лето этого года.

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Примечательно, что еще несколько лет назад некоторые сомневались в том, что Дом Советов будет разобран, поскольку для этого потребовались значительные средства. Тем не менее, деньги были найдены — здание было выкуплено за 400 миллионов рублей из регионального бюджета, а общие расходы на снос составят 128 миллионов рублей.

Пока власти не приняли окончательного решения относительно того, что появится на месте бывшего здания. Вариантов много, но приоритет отдается созданию общественного парка. Предлагалось даже восстановить старый замок, аналогичный тому, что стоял здесь в XIII веке и был разрушен во время войны в 1940-х годах. В 2011 году, бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов призвал снести Дом Советов, назвав его "позором города". Следуя выводам экспертов, сохранить советскую конструкцию было невозможно из-за ее долгого пребывания в заброшенном состоянии. В 2000-х годах, будучи официально незавершенным, здание перешло в частные руки, но новые владельцы так и не привели его в порядок. Сделку купли-продажи впоследствии признали незаконной. Дом Советов плавно превратился из символа в "заброшку", переходящую из рук в руки, оставаясь лишь болезненным отражением прошлого.