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gotreksson
В Подмосковье запустят производство промышленных роботов
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области региона: к концу 2024 года в Подмосковье планируют запустить производство промышленных роботов. Соответствующее соглашение было подписано Московской областью с компанией CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО «СМТ») на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24).

К концу текущего года в Подмосковье появится завод, где будут выпускать до одной тысячи промышленных роботов ежегодно. Этот амбициозный проект инициирован компанией из Китая Chengdu CRP Robot Technology (CRP), входящей в топ-3 поставщиков в Китае в своем сегменте. За двенадцать лет своего существования компания успела запатентовать более 100 инновационных технологий. Ее продукция, экспортируемая в десятки стран мира, широко применяется в областях сварки, покраски, упаковки и полировки.

На данный момент единственное производство CRP расположено на юго-западе Китая, в городе Чэнду провинции Сычуань. Однако, уже через несколько месяцев продукция компании будет собираться на новом заводе в Московской области. Первый этап проекта будет реализован на существующих площадях в кратчайшие сроки, и к 2024 году завод начнет выпускать первые роботы-манипуляторы и сварщики. Изначально на заводе будут функционировать две линии сборки. Постепенно китайская компания стремится к максимальной локализации производства в Подмосковье, увеличению объемов производства и расширению модельного ряда до 20 единиц. По мнению заместителя председателя правительства и министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, данный проект является уникальным для всей России.

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Финальное соглашение было подписано в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме после достижения всех договоренностей. За месяц до этого тема местоположения будущего завода была подробно обсуждена во время официального визита представителей подмосковного Министерства инвестиций в Китай. Вопрос о месте строительства объекта до сих пор остается открытым, выбор сделать между Одинцово и индустриальным парком "Есипово" в Солнечногорском районе.

Кроме того, в мае 2024 года стало известно о строительстве в Подмосковье завода полного цикла по производству промышленных роботов для сельского хозяйства. Этот проект осуществляется российской компанией "Суртсэй", чьи технологии, как отмечается, позволят увеличить производительность скота до 70% ежегодно. Завод будет запущен поэтапно, и к 2030 году планируется завершить его строительство.

Автоматизация производства остается актуальной темой для России. Все больше предприятий внедряют робототехнику не только для уменьшения издержек и повышения производительности, но также из-за недостатка квалифицированных кадров на рынке. По последним данным, менее 1/5 предприятий в стране имеют высокий уровень автоматизации производства.

#новости #технологии #экономика #промышленность #инвестиции #роботы #подмосковье #chengdu crp robot technology #одинцово #солнечногорский район
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