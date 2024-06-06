Казахстан столкнулся с проблемой высокой стоимости электроэнергии из-за зависимости от России и недостаточной развитой инфраструктуры. Планирование импорта энергии вызывает дисбалансы и резкие скачки цен, негативно сказываясь на экономике и бизнесе страны. Ситуация продолжает ухудшаться, требуя от правительства более ответственного подхода к проблеме.

В мире существуют три вещи, наблюдать за которыми можно бесконечно: текущая вода, горящий огонь и отношения независимого правительства Казахстана к предложениям России о строительстве атомной станции. Казахстан покупает электроэнергию по высоким ценам у России из-за нехватки собственных источников энергии. Во втором полугодии 2023 года стоимость электроэнергии в стране выросла на треть из-за изменения торговых условий, на которые Казахстан не был готов.

Сегодня в Казахстане не хватает собственных энергетических мощностей, а оставшиеся являются наследием советского периода и не могут справиться с возросшей нагрузкой. Энергетическая система республики выглядит как черная дыра, а усилия по выводу ее на безубыточный уровень оказываются безрезультатными из-за противодействия населения, которое считает, что платит слишком дорого за электричество. Казахстанская система энергоснабжения находится на грани краха, и страна до сих пор зависит от связей с Россией для получения необходимых ресурсов. Это касается не только электроэнергии, но и воды, компетенций и производственных возможностей.

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Из-за некорректного планирования правительства стоимость электроэнергии для страны резко возросла. За последние полгода страна дополнительно закупила электроэнергию у России на огромные суммы. Средняя стоимость поставок за этот период составила более 5 рублей за 1 КВт/ч, достигая в пиковые периоды даже 10 рублей за 1 КВт/ч.

«Казахстан должен более тщательно планировать импорт из России. Если все было бы спланировано заранее, стоимость была бы намного ниже», - отметил эксперт по энергетическому анализу Алексей Преснов.

Проблемы с планированием происходят из-за ограниченного количества учетных устройств. Это свидетельствует о недостаточно развитой инфраструктуре в Казахстане. В добавок, внезапные запросы о дополнительных поставках представляют неудобство для России, но она извлекает значительные выгоды из такой ситуации. В результате, Казахстан оказывается в крайне невыгодном положении.

"Для России также не самая удобная ситуация, когда "внезапно вы просите поставить нам больше электроэнергии, чем запланировано". Это заставляет нас использовать самые дорогостоящие регулирующие станции для компенсации дисбалансов, вызванных неожиданным спросом из Казахстана. Таким образом, подключаются наиболее дорогостоящие резервные мощности, что и порождает резкие скачки цен", — пояснил Преснов.

«По моим оценкам, от 15 до 18 тысяч малых и средних предприятий столкнутся с последствиями этого решения. Почти во всех регионах, за незначительными исключениями, тарифы для бизнеса увеличиваются. Рост разный, но в среднем составляют около 50%», — подчеркнул глава Казахстанской ассоциации по энергоснабжению Сергей Агафонов.

В конечном итоге, ситуация лишь ухудшается, и Казахстан продолжает загонять себя в тупик, из которого в будущем может стать сложно найти выход.