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gotreksson
В Ивановской области строят завод по выпуску дорожно-строительной техники
Пресс-служба правительства Ивановской области: реализация масштабного инвестиционного проекта – открытие завода по выпуску дорожно-строительной техники позволит создать в Иванове 1500 новых рабочих мест.

Этот проект стал настоящим прорывом для региона за последнее десятилетие. Его организаторы уверены, что на сегодняшний день в России не существует ничего подобного строящемуся заводу. В рамках данного предприятия планируется масштабное производство дорожно-строительной техники, преимущественно гусеничных экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков и мини-погрузчиков.

Общие вложения в проект составят 10 миллиардов рублей. Первый из трех цехов должны завершить уже в следующем году, и работы ведутся оперативно и с опережением графика. Планируется, что строительство всего комплекса общей площадью 100 тысяч квадратных метров будет завершено к 2027 году. На предприятии будут работать более 1,5 тысяч сотрудников. Инициатором данного замысла выступает компания "Профессионал", занимающаяся производством навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники с 2006 года. Компания входит в топ-5 мировых производителей в своей сфере деятельности. Сегодня в штате "Профессионала" числится около 2 тысяч рабочих.

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О ходе нового проекта начале июня 2024 года сообщила пресс-служба правительства Ивановской области. Глава региона Станислав Воскресенский лично посетил строительную площадку и высоко оценил темпы работ. Он подчеркнул важность данного проекта, который реализуется при поддержке государства в рамках особой экономической зоны "Иваново", где резидентам предоставляются привилегированные условия для ведения бизнеса.

По словам учредителя компании "Профессионал" Николая Сергеева, строящиеся здания сделаны универсальными, что означает возможность собирать в них практически любую дорожно-строительную технику. Первые модели уже были представлены общественности — они были смонтированы в действующих цехах.

Согласно данным Росспецмаша в 2023 году объем производства дорожно-строительной техники в стране по стоимости увеличился на 19%, до 90 миллиардов рублей. В то же время было импортировано оборудование на сумму 440 миллиардов рублей. Это объясняется, в частности, более низкими ценами у китайских производителей. В ассоциации призывают увеличить финансовую поддержку данной отрасли, включая налоговые и кредитные льготы, которые будут предоставлены компании "Профессионал" благодаря реализации проекта в рамках ОЭЗ "Иваново".

#новости #завод #рабочие места #ивановская область #оэз #дорожно-строительная техника #профессионал #рв225n #станислав воскресенский
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