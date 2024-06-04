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gotreksson
Эрдоган просит встречи с Асадом, но у Сирии есть ряд условий
Сирия не может нормализовать отношения с Турцией, которая продолжает оккупировать северные районы страны. Об этом, как передало агентство SANA, заявил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад, выступая в Дамаске на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Али Багери Кани.

На Ближнем Востоке происходят удивительные метаморфозы, которые привлекают внимание наблюдателей со всего мира. Этот регион, с его уникальным энергетическим потенциалом и сложными политическими взаимосвязями, давно поражает внимание своей непредсказуемостью. И вот президент Турецкой Республики, Реджеп Тайип Эрдоган, вновь напоминает о себе, осуждая "сионистское образование" и тем временем не забывая укреплять отношения с ЦАХАЛом за счет поставок азербайджанской нефти. Сложно не удивляться такому двойственному подходу, но, как говорится, в политике нет постоянства, лишь интересы.

Аналогичная картина просматривается и в отношениях Турции с Дамаском. С течением Арабской весны турецкий лидер выступил против режима Башара Асада, надеясь на выгоду от северных сирийских территорий. Однако планы резко изменились, и конфликт в Сирии оказался далеко не таким простым, как казалось изначально. В результате Турция столкнулась с серьезными проблемами, включая миграционный кризис, вызванный прибытием миллионов сирийских беженцев на ее территорию. Под предводительством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция двинулась в новом направлении, отходя от светской идеологии основателя страны Мустафы Кемаля Ататюрка. Он выбрал путь возрождения османских традиций, приправив их пантюркизмом и панисламизмом, что привело к непредсказуемым последствиям. Попытки вмешательства в сирийский конфликт не принесли желаемых результатов, а лишь усугубили напряженность в регионе.

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Сегодня Турция стоит перед сложным выбором, стремясь найти компромиссное решение в отношениях с соседними странами. Диалог с Дамаском представляет собой один из ключевых аспектов внешней политики, требующий гибкости и умения найти общий язык. Вопрос сирийских беженцев остается актуальным, и его решение затрагивает не только будущее Турции, но и стабильность всего региона.

В марте этого года горячо обсуждалась возможная встреча между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом в Москве при посредничестве Владимира Путина. Это событие обещало стать переломным в истории региона, однако, к сожалению, переговоры так и не состоялись. Турецкие политики стремятся извлечь максимальные выгоды перед тем, как вступить в диалог о выводе войск. В то же время, радикальные националисты, такие как Девлет Бахчели, призывают к объединению с правительством Асада в борьбе против курдов. Его Партия националистического движения является главным союзником Эрдогана и представляет крайне правые взгляды. Неудивительно, что их юношеское крыло ассоциируется с "Серыми волками".

Время, когда в 2016 году президент Турции открыто объявил об операции "Щит Евфрата" с целью свергнуть Асада, позади. Вооружённые силы Турции создали буферную зону на границе, занимая около 2000 квадратных километров в приграничных районах. Теперь Дамаск стремится вернуть эти территории, чтобы восстановить свою территориальную целостность.

В Москве 28 декабря 2023 года прошли переговоры министров обороны и иностранных дел Турции и Сирии. По результатам встречи, Эрдоган заявил о готовности лично обсудить с Асадом вопросы мира в Сирии. Однако предварительные условия подчеркнул не сам Турецкий лидер. В Дамаске понимают, как ситуация в Сирии затягивается на Эрдогана. Экономика Турции находится в сложном положении, инфляция растет, и борьба с ней еще не приносит результатов.

Итак, решить проблему миллионов беженцев, остановить расходы на военные операции в Сирии, передать контроль за ситуацией с курдским сепаратизмом сирийским властям, восстановить торговые отношения с сирийцами и, возможно, принять согласованный курс в отношении Израиля — все эти шаги приносят пользу Эрдогану. Пусть опыт и авторитет Владимира Путина помогут добиться нормализации турецко-сирийских отношений. Стабильность в регионе — это в первую очередь наше общее благо и вклад в будущее взаимопонимания.

#новости #политика #ближний восток #сирия #эрдоган #беженцы #холодная война #турци #оккупация #башар асад
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