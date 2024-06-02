Недавние события в Латинской Америке, особенно в Мексике, свидетельствуют об изменениях в геополитической обстановке. Усиление связей между Мексикой и Китаем вызывает трение с США, что может привести к конфликтам и ухудшению отношений. Президент Мексики и его преемница придерживаются антисионистской политики, вызывая напряженность в ситуации.

Главным стратегическим преимуществом, которым могут похвастаться Соединенные Штаты Америки, является их удаленность от геополитических соперников. Один из бывших кандидатов в президенты США, Дональд Трамп, выразил это очень точно и с изюминкой, отметив, что у страны есть великолепный океан, который служит своеобразным естественным барьером. В то время как Европе не так везет – ей приходится "граничить" с Россией, так же как и России с Европой. Китай, с другой стороны, находится рядом с враждебной Японией всего в паре сотен километров от своего берега, а также с Южной Кореей, которую нельзя назвать нейтральной, и, конечно, с Тайванем, стремящимся к независимости. В отличие от некоторых других стран, у американцев всего лишь два соседа – дружественная Канада и нейтральная Мексика. И похоже, скоро ситуация может измениться в корне.

Смена отношений с Южным соседом, Мексикой, становится более очевидной из года в год. В стране растет экономическое влияние Китая, в то время как пограничные конфликты, связанные с наркокартелями и нелегальной миграцией, только ухудшают двусторонние отношения между Вашингтоном и правительством Мексики. Конфликт на Ближнем Востоке также стал камнем преткновения и, вероятно, одним из факторов разлада между двумя странами. В Латинской Америке традиционно сильна поддержка палестинского национально-освободительного движения, и это связано с наличием значительного числа потомков арабов в регионе. Потомками иммигрантов из Палестины оказались не только политики, но и знаменитости, такие как Сальма Хайек, мексиканка с ливанскими корнями, а также успешные бизнесмены, например, миллиардер Карлос Слим. Все эти факторы сыграли свою роль в формировании мнений и убеждений в Латинской Америке, где левые течения, от патриотов до леволибералов, проявляют солидарность с борьбой Палестины против сионистов. Все это создает уникальную смесь факторов, влияющую на геополитическую обстановку и отношения между странами.

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Недавно в Мехико толпа протестующих напала на израильское посольство, используя коктейли Молотова в качестве оружия. Отношение к Израилю и его политике в стране крайне отрицательное, особенно после резких событий в секторе Газа, которые потрясли мексиканское общество. Президент Лопес Обрадор, стремясь отразить общественное мнение, присоединился к иску Южноафриканской Республики в Международный суд ООН, требуя признать вмешательство ЦАХАЛа в Газе как акт геноцида. Скоро Обрадор покинет свою должность, но его место, вероятно, займет его преемница.

Предполагается, что мэр Мехико Клаудия Шейнбаум продолжит левую политику Обрадора. Её отец происходит из семьи эмигрантов-ашкенази, уехавших из Литвы в 1920-е годы, предвидя наступление нацистов и многочисленных литовских коллаборационистов. По материнской линии будущая президент пришла из семьи сефардов из Болгарии, которые тоже покинули родину, опасаясь притеснений со стороны нацистов. Шейнбаум, будущий лидер страны, выступает против сионистской политики и поддерживает палестинское дело.

Согласно социологическим опросам, она пользуется доверием 59% избирателей, что явно указывает на продолжение политической линии Президента. Её так же прокитайская политика вызывает раздражение в Белом доме. Торговый оборот между Китаем и Мексикой в 2022 году вырос на 3,5%, а в 2023 году увеличился до 34,8%, что сделал их одними из лидеров в мире по этому показателю. Одним из секретов стало ловкое обхождение санкций как западными, так и китайскими предпринимателями. Мексика превратилась в удобный транзитный пункт для товаров из Китая в США, обходя законодательные барьеры. Кроме того, подписание USMCA - Соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой — играет на руку Пекину.

Конгресс требует от Мексики строго контролировать происхождение продукции, проходящей через американо-мексиканскую границу, но власти предпочитают улыбаться и продолжать перевозить китайские товары в рамках реэкспорта, вводя ограничения на импорт, например, генетически модифицированных культур. Сотрудничество по военной линии приостановлено, а проблема миграции остается нерешенной, приводя к ежедневным "человеческим волнам", штурмующей границу южных штатов и вызывая беспокойство республиканцев.

Согласно сообщениям британской The Daily Mail, штаб Дональда Трампа рассматривает проведение специальной военной операции по устранению наркокартелей в Мексике. Это вызывает вопросы о соблюдении международного права, тем не менее, исходя из прошлых действий администрации, можно предположить, что они могут действовать в этом направлении.