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gotreksson
Губернатор Новгородской области предложил новый подход к национальным проектам
Андрей Никитин: на наш взгляд, единственная возможность реализовать национальные цели развития в части демографии – это поставить на первое место во всех национальных проектах интересы семьи.

Вчера состоялось важное заседание по стратегическому развитию и нацпроектам, а также комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития. Первым выступил глава Новгородской области, Андрей Никитин, который поделился подробностями национального проекта "Семья".

Высказывания Никитина показали совершенно инновационный подход, который не был характерен для последних десятилетий. Губернатор призвал отклониться от строгой "экономической эффективности национальных проектов", посчитав, что в первую очередь они должны быть направлены на решение демографических проблем. Он обратился к Владимиру Путину, отметив, что обсуждение демографических вопросов и принципов распределения финансовых средств должно иметь приоритет перед экономическими показателями. Важно понимать, что успешность национальных проектов не должна оцениваться исключительно через призму экономической стороны. Экономика должна служить способом получения ресурсов для решения более глобальных задач, среди которых в настоящее время важнейшим приоритетом является демография. Если мы будем ориентироваться исключительно на экономику, мы рискуем зацикливаться на проблемах, таких как строительство жилых комплексов, привлечение мигрантов и развитие только крупных городов.

До 2030 года стоит поставленная задача по повышению общего коэффициента рождаемости хотя бы до уровня 1,6. Это может показаться незначительным, но это первый шаг. Важно разработать эффективные практики, которые в будущем можно будет масштабировать для дальнейшего улучшения ситуации.

Губернатор Новгородской области видит значительный демографический потенциал в малых городах, где проживает более 40 миллионов человек. Он подчеркнул важность обеспечения удобных условий для жизни в этих городах и создания возможности для работы непосредственно там, где проживаешь.

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Никитин указал на то, что рождаемость детей зависит не только от социальных пособий, но и от других, более значимых факторов. Он подчеркнул важность создания доступного жилья, благоприятной городской среды, развитой инфраструктуры, а также доступной и качественной медицины. Он подтвердил свои слова действиями, проводимыми в Новгородской области в городах, таких как Валдай, Боровичи и Старая Русса, где уже есть определенные положительные сдвиги в рождаемости.

Однако было бы целесообразно уделить больше внимания развитию индивидуального жилищного строительства в малых городах, в то время как власти области сейчас активно привлекают застройщиков для строительства многоквартирных домов. Важно создать условия для многодетных семей не только в форме квартир, но и домов со своим участком. Новгородская область может стать отличным местом для развития такой инициативы.

В заключение своего выступления Андрей Никитин вынес на обсуждение вопрос проведения всестороннего аудита текущих национальных проектов с целью определения их соответствия достижению демографических целей. Есть мнение, что единственный способ достижения национальных целей развития в области демографии заключается в том, чтобы придать приоритет интересам семьи во всех национальных проектах.

Предлагается провести тщательный анализ всех текущих нацпроектов и принципов распределения финансовых средств с учетом демографической политики, чтобы понять, насколько все усилия действительно направлены на поддержку семей и детей.

Предложение губернатора Новгорода заслуживает всесторонней поддержки. Особенно важно, что оно было высказано на совещании под председательством Владимира Путина. Есть надежда, что это предложение будет принято, и демографическая политика станет главным приоритетом для государственных программ и национальных проектов.

#новости #инфраструктура #финансирование #демография #жилье #боровичи #валдай #государственныйсовет #национальныепроекты #новгородская область #старая русса
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