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gotreksson
На БАМе сдали новые объекты на сложных участках магистрали
Эти объекты являются частью крупного проекта модернизации Байкало-Амурской магистрали, который позволит значительно увеличить пропускную способность и эффективность железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке России. Все работы проводились с учетом сложных природных условий и использовались новейшие технологии и оборудование.

В апреле 1974 года, Байкало-Амурская магистраль(БАМ) была объявлена всесоюзной ударной комсомольской стройкой. На протяжении долгих лет работы велись в сложных климатических и геологических условиях, требовавших огромного труда и усилий от участников. Более 2 млн человек приняли участие в этой кампании, совершив настоящий подвиг труда.

БАМ был построен преимущественно одноколейным и остался нелектрифицированным, что со временем привело к недостаточной проходимости для возрастающего объема грузовых перевозок. В настоящее время отечественные специалисты вновь отправляются в дальневосточные просторы, прокладывая второй путь и модернизируя существующую инфраструктуру. Реализация этого крупного проекта позволит увеличить пропускную способность Восточного полигона железных дорог с нынешних 173 млн тонн до 210 млн тонн к концу текущего десятилетия, а к 2035 году этот показатель будет расширен до 270 млн тонн.«Телеграмма РЖД» / t.me/telerzd В мае 2024 года на БАМе завершено строительство новых объектов, в числе которых участок Усть-Орочи – Чепсары на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино, где на протяжении 9 километров был проложен второй путь между горными хребтами реки Тумнин. Объем земляных работ на этом участке, учитывая сложные геологические условия, превысил 1 млн кубических метров. Для защиты пути от обвалов было установлено металлическое сетчатое покрытие, ставшее крупнейшим сооружением данного типа на восточной части БАМа — его площадь составляет 90 тысяч квадратных метров.

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Также в начале мая было завершено строительство двухпутной вставки в высокогорном районе Бурятии на участке Муякан – Улан-Макит линии Северобайкальск – Таксимо, где было отсыпано почти 100 тысяч кубических метров грунта, уложено 6,5 километров пути, построен мост и установлены два стрелочных перевода.https://images.app.goo.gl/ScDfRQa8ZMukfuFe9В рамках проекта на подходе к Тынде (отрезок Кувыкта – Багульный – Курьян) специалисты команды "Бамстроймеханизация" (входит в Национальный проект "Строительство") проложили 16 километров вторых путей. Учитывая, что магистраль проходит здесь через зону вечной мерзлоты, для теплоизоляции земляного полотна использовали каменную наброску.

В рамках этого же проекта, запущенного в январе 2023 года, было построено десять мостов и восемь водопропускных труб. Для защиты новых сооружений от наводнений была установлена система водоотведения. В 1970-х годах при строительстве западного участка БАМа от Лены до Тынды земляное полотно прокладывали сразу под два пути, а опоры для мостовых переходов строились уже с учетом второго пути. И вот только спустя 45 лет приступили к строительству второго пути на данном направлении.

Аналогичные работы были завершены в конце мая на участке Заболотное – Аносовская, где появились 13 километров новых главных путей, что позволило убрать разъезд Силип, где раньше сходились составы. На этом участке были построены восемь мостов с использованием сейсмостойких технологий. Общий объем земляных работ превысил 310 тысяч кубических метров. Для снижения температуры грунтов использовалась 50 тысяч кубических метров охлаждающей каменной наброски.

Все упомянутые объекты были оснащены российской цифровой автоматикой производства Дивизионом ЖАТ ГК 1520 (входит в Национальный проект "Строительство"). Кроме того, на станции Этыркэн и путевом посту 3169 километра линии Тында – Новый Ургал, а также на разъезде 2699 километров (участок Верхнезейск – Апетенок линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино) была внедрена микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ.

Эти работы позволят значительно увеличить пропускную способность и эффективность Байкало-Амурской магистрали, обеспечивая более устойчивый и надежный транспортный коридор в дальневосточном регионе России.

#новости #строительство дорог #бам #мегапроект #комсомольск-на-амуре #байкало-амурская магистраль #ванино #северобайкальск #тумнин #комсомольская стройка
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glavhyilo
15:05
надо в гаагский трибунал им писать жалобы сразу.Хохлам ещё люки в танке заваривают перед сражением снаружи,чтоб те не вылезли со страху.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
matocob
15:05
Не за одного ребёнка, а за четырёх. И не выдавать, а списывать часть ипотеки. Тогда и расслабляться не будут. Но кому они нужны - русские бабы и дети? Проще азиатов завести, чем и занимаются.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
ev_ruso
15:04
Ну для начала не только "их", не надо свои зависимости проецировать на всех, а раз у нас с ними противостояние то все это всего лишь трофеи.
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
irnwlf
15:04
Пишите в комментарии — а каким монитором пользуетесь вы и собираетесь ли менять его на новую модель? Все что я могу тебе в комментариях написать, так это то, что ты болван конченный.
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
Чато --- Бот
15:03
Каклы, запомните, дарёной надутой лошадке пiд хвост не заглядывают. Может и сдуть ненароком.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
АЕV
15:03
А где хоть примерные жалобы на танк??? Все то что описал писака можно абсолютно к любому танку приписать
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
matocob
15:01
Ну, если брать 2-3 мкм технологии, то это на уровне 50 лет отставания. С другой стороны, Z80 до сих пор производится, и никто не ноет про технологическое отставание фирмы Zilog от Intel.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
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