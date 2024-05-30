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gotreksson
В России обновят 82 тысячи километров железнодорожного полотна
Пресс-служба РЖД: к середине мая 2024-го уже завершен ремонт 850 км пути из запланированных на этот год 5,2 тыс. км. Всего же за 2023-2035 гг. планируется отремонтировать 82,2 тыс. км железнодорожных путей.

Железнодорожная сеть России – это сложная система транспорта, простирающаяся на более чем 122 тыс. километров по всей стране. Годы недостаточного финансирования и недостатка должного внимания к реконструкции железных дорог, мостов, станций и переездов привели к тому, что многие объекты сегодня нуждаются в незамедлительном восстановлении.

Тем не менее, в последнее время мы наблюдаем некоторые позитивные изменения. Например, пресс-служба РЖД сообщает, что к середине мая 2024 года уже выполнен ремонт 850 километров путей из запланированных на этот год 5,2 тыс. километров. Это, безусловно, хороший темп работ. В общей сложности, с 2023 по 2035 годы планируется отремонтировать 82,2 тыс. километров железнодорожных путей. Более половины из них придется на Северо-Западный регион (44,2 тыс. километров). На Южном регионе планируется обновить 15,5 тыс. километров, а на Восточном – 22,6 тыс. километров.  «Телеграмма РЖД» / t.me/telerzd Если говорить об общем состоянии железнодорожной инфраструктуры, то картина оказывается многообразной. С одной стороны, на ключевых, самых загруженных направлениях, таких как Транссибирская магистраль или на участках, обслуживающих крупные промышленные центры, ситуация в целом стабильная. Здесь проводятся регулярные ремонтные работы, а самые критические объекты обновляются.

Например, в первом квартале текущего года было потрачено 4,6 миллиарда рублей на проекты Центрального транспортного узла, включая строительство дополнительных путей на участке Москва – Алабушево. Значительные средства, а именно 2 миллиарда рублей, были вложены в развитие участка Мурманск – Волховстрой. В апреле текущего года железнодорожные пути на восточной части города Краснодар были отремонтированы. В целом, проделанная работа позволяет надеяться на благосклонное будущее для железнодорожной отрасли России.
Существуют и негативные тенденции. В многих регионах, особенно в удаленных и недостаточно заселенных районах, железнодорожная инфраструктура находится в довольно плачевном состоянии. Износ путей, мостов, станций на таких участках часто достигает 80-90%. Восстановление и реконструкция этих объектов требуют огромных финансовых вливаний. На данный момент текущие инвестиции недостаточны.

Особенно острым является вопрос об участках, построенных еще в советский период и с тех пор почти не подвергавшихся обновлению. Здесь накопилось множество проблем — от старения путей до изношенных систем сигнализации и связи. Восстановление таких объектов требует комплексного подхода и значительных ресурсов.

Кроме того, существуют регионы, где железнодорожная инфраструктура развита слабо. Примерами могут служить Дальний Восток, Сибирь (севернее Омска) и другие удаленные территории. Здесь необходимы крупные инвестиции и комплексные программы модернизации для обеспечения надежного и бесперебойного железнодорожного сообщения.

Учитывая огромные масштабы транспортной сети и накопившиеся проблемы, процесс восстановления железнодорожной инфраструктуры будет долгим и трудоемким. Понадобятся значительные финансовые вливания, четкая стратегия и слаженная работа всех ответственных структур. Несмотря на это, текущие проекты вдохновляют надежду на постепенное улучшение ситуации.

Например, в ближайшее время планируется капитальный ремонт железнодорожных путей на нескольких участках в Удмуртии: Кизнер – Саркуз, Глазов – Балезино и Болгуры – Кварса. В рамках этих работ произойдет замена рельсов и шпал, очистка балласта и укладка бесстыкового пути. Аналогичные мероприятия будут проведены и в других регионах, обслуживаемых Горьковской железной дорогой. Общий объем работ по капитальному ремонту составит 370 километров путей.

Железнодорожные магистрали представляют собой стратегически важную транспортную артерию страны, от состояния которой зависит экономическое развитие и благополучие миллионов жителей России. Поэтому восстановление железнодорожной инфраструктуры должно оставаться приоритетом государства.

Конечно, предстоит много работы. Но при системном и последовательном подходе, с необходимым финансированием и контролем, через несколько лет мы увидим значительные улучшения в состоянии российских железных дорог.

#новости #строительство #ремонт #ржд #дальний восток #железная дорога #балезино #болгуры #глазов #кварса #кизнер #саркуз #удмуртия
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glavhyilo
15:05
надо в гаагский трибунал им писать жалобы сразу.Хохлам ещё люки в танке заваривают перед сражением снаружи,чтоб те не вылезли со страху.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
matocob
15:05
Не за одного ребёнка, а за четырёх. И не выдавать, а списывать часть ипотеки. Тогда и расслабляться не будут. Но кому они нужны - русские бабы и дети? Проще азиатов завести, чем и занимаются.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
ev_ruso
15:04
Ну для начала не только "их", не надо свои зависимости проецировать на всех, а раз у нас с ними противостояние то все это всего лишь трофеи.
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
irnwlf
15:04
Пишите в комментарии — а каким монитором пользуетесь вы и собираетесь ли менять его на новую модель? Все что я могу тебе в комментариях написать, так это то, что ты болван конченный.
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
Чато --- Бот
15:03
Каклы, запомните, дарёной надутой лошадке пiд хвост не заглядывают. Может и сдуть ненароком.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
АЕV
15:03
А где хоть примерные жалобы на танк??? Все то что описал писака можно абсолютно к любому танку приписать
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
matocob
15:01
Ну, если брать 2-3 мкм технологии, то это на уровне 50 лет отставания. С другой стороны, Z80 до сих пор производится, и никто не ноет про технологическое отставание фирмы Zilog от Intel.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
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