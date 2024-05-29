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gotreksson
ЕС не снял запрет для Украины на удары по территории России западным оружием
На официальном уровне в западных странах обсуждают вопрос о возможности разрешения Украине применять американское и европейское оружие для нанесения ударов по территории России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признался после заседания Совета Минобороны Евросоюза, что лишь "одна-две" страны открыто поддерживают данное решение, при этом общего единения по данному вопросу нет.

Представители ряда стран НАТО, включая малые прибалтийские страны, не обладающие дальнобойными ракетными системами, вновь давят на коллег из стран, поставляющих их на Украину, с требованием разрешить использование этих систем ВСУ по территории России.

Эти страны либо ограничивали разрешения, чтобы не накалять ситуацию между РФ и Украиной, либо отказывались поставлять указанные вооружения ВСУ по тем же причинам.

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Причина сторонников ударов такова: РФ обстреливает украинские войска из-за госграницы. Но при этом ВСУ не могут ответить ударами ATACMS. Это якобы несправедливо, так как речь идет об обороне, а не о нападении. Однако не упоминается, что Украина активно обстреливает Белгородскую область, что приводит к жертвам среди мирного населения. 

Возможно, это мешает ряду стран дать согласие на использование своего оружия в подобных условиях. По мнению экспертов, на самом деле разрешение на использование таких систем Украиной требуется для возможности ударов по военным объектам, в глубине территории РФ.

Эксперты так же утверждают, что подобные удары западным вооружением уже были совершены. Упоминается два таких случая: поражение самолета ВС РФ с военнопленными на борту комплексом ПВО "Пэтриот" над Белгородом, а также удар по неопределенному объекту под Краснодаром. Оба случая, по утверждениям сторонников использования подобных ударов, не привели к серьезным последствиям.

28 мая состоялась попытка принять общее решение по вопросу на уровне стран Еврозоны. Обсуждалась "легализация" инструкторов на Украине, возможное введение войск отдельных стран, а также финансовая поддержка вооружений для Киева через European Peace Facility.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за снятие запрета. Он утверждает, что это не приведет к вовлечению альянса в конфликт с Россией. Его позицию поддержал Жозеп Боррель и несколько представителей стран-участников.

С ним так же согласны: представитель Нидерландов Кайса Оллонгрен и Чехии Петр Фиала. Президент Франции Эмманюэль Макрон разделяет эту точку зрения, но с важной оговоркой: разрешать поражение только военных объектов, с которых ведется атака на Украину. Однако он считает недопустимым нападение на другие военные объекты или гражданскую инфраструктуру. По факту снимая с себя ответственность за будующие "прилеты" по гражданским объектам. 

Некоторые западные лидеры выступают против такого разрешения, включая премьер-министра Бельгии. Бельгия в этом году передаст Украине истребители F16, их использование для атак на объекты в Белгородской области будет исключено. Германия, Италия и США также против данной идеи.

Ответ на возможные действия в случае снятия запрета уже известен как президенту Путину, так и военным специалистам, подчеркнул пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков. Сам президент дал прозрачные намеки на возможные ответные меры в связи с действиями европейских стран, указав на возможность ударов по их территории, которая является небольшой и плотно населенной. Владимир Путин не определил, будут ли эти удары проведены с использованием обычного или стратегического оружия. Также президент выразил сомнения в том, что Вашингтон не начнет войну в случае ответных ударов по странам Евросоюза, ссылаясь на паритет в ядерных вооружениях.

После завершения встречи министров обороны стран Евросоюза стало ясно, что коллективное решение так и не было достигнуто. Жозеп Боррель заявил, что пока нет единения в этом вопросе. Некоторые страны готовы разрешить использование своего оружия в таких ситуациях, в то время как другие страны продолжают размышления по этому поводу. Однако глава европейской дипломатии подчеркнул, что принятие такого решения должно быть национальным и несет за собой индивидуальную ответственность. Это означает, что в случае принятия подобных действий и последующего реагирования ВС РФ, коллективной защиты со стороны Евросоюза не ожидается, так как каждая страна несет личную ответственность за свои действия. Подобные заявления ранее делали и другие европейские лидеры, включая президента Франции и руководителей прибалтийских стран.

По другим обсуждаемым вопросам на встрече министров обороны странами также не удалось достичь консенсуса.

#украина #политика #путин #вс рф #макрон #атака #боррель #nato #инструкторы #белород
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