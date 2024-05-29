Представители ряда стран НАТО, включая малые прибалтийские страны, не обладающие дальнобойными ракетными системами, вновь давят на коллег из стран, поставляющих их на Украину, с требованием разрешить использование этих систем ВСУ по территории России.
Эти страны либо ограничивали разрешения, чтобы не накалять ситуацию между РФ и Украиной, либо отказывались поставлять указанные вооружения ВСУ по тем же причинам.
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Причина сторонников ударов такова: РФ обстреливает украинские войска из-за госграницы. Но при этом ВСУ не могут ответить ударами ATACMS. Это якобы несправедливо, так как речь идет об обороне, а не о нападении. Однако не упоминается, что Украина активно обстреливает Белгородскую область, что приводит к жертвам среди мирного населения.
Возможно, это мешает ряду стран дать согласие на использование своего оружия в подобных условиях. По мнению экспертов, на самом деле разрешение на использование таких систем Украиной требуется для возможности ударов по военным объектам, в глубине территории РФ.
Эксперты так же утверждают, что подобные удары западным вооружением уже были совершены. Упоминается два таких случая: поражение самолета ВС РФ с военнопленными на борту комплексом ПВО "Пэтриот" над Белгородом, а также удар по неопределенному объекту под Краснодаром. Оба случая, по утверждениям сторонников использования подобных ударов, не привели к серьезным последствиям.
28 мая состоялась попытка принять общее решение по вопросу на уровне стран Еврозоны. Обсуждалась "легализация" инструкторов на Украине, возможное введение войск отдельных стран, а также финансовая поддержка вооружений для Киева через European Peace Facility.
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за снятие запрета. Он утверждает, что это не приведет к вовлечению альянса в конфликт с Россией. Его позицию поддержал Жозеп Боррель и несколько представителей стран-участников.
С ним так же согласны: представитель Нидерландов Кайса Оллонгрен и Чехии Петр Фиала. Президент Франции Эмманюэль Макрон разделяет эту точку зрения, но с важной оговоркой: разрешать поражение только военных объектов, с которых ведется атака на Украину. Однако он считает недопустимым нападение на другие военные объекты или гражданскую инфраструктуру. По факту снимая с себя ответственность за будующие "прилеты" по гражданским объектам.
Некоторые западные лидеры выступают против такого разрешения, включая премьер-министра Бельгии. Бельгия в этом году передаст Украине истребители F16, их использование для атак на объекты в Белгородской области будет исключено. Германия, Италия и США также против данной идеи.
Ответ на возможные действия в случае снятия запрета уже известен как президенту Путину, так и военным специалистам, подчеркнул пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков. Сам президент дал прозрачные намеки на возможные ответные меры в связи с действиями европейских стран, указав на возможность ударов по их территории, которая является небольшой и плотно населенной. Владимир Путин не определил, будут ли эти удары проведены с использованием обычного или стратегического оружия. Также президент выразил сомнения в том, что Вашингтон не начнет войну в случае ответных ударов по странам Евросоюза, ссылаясь на паритет в ядерных вооружениях.
После завершения встречи министров обороны стран Евросоюза стало ясно, что коллективное решение так и не было достигнуто. Жозеп Боррель заявил, что пока нет единения в этом вопросе. Некоторые страны готовы разрешить использование своего оружия в таких ситуациях, в то время как другие страны продолжают размышления по этому поводу. Однако глава европейской дипломатии подчеркнул, что принятие такого решения должно быть национальным и несет за собой индивидуальную ответственность. Это означает, что в случае принятия подобных действий и последующего реагирования ВС РФ, коллективной защиты со стороны Евросоюза не ожидается, так как каждая страна несет личную ответственность за свои действия. Подобные заявления ранее делали и другие европейские лидеры, включая президента Франции и руководителей прибалтийских стран.
По другим обсуждаемым вопросам на встрече министров обороны странами также не удалось достичь консенсуса.