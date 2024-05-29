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gotreksson
Свежий прогноз Минэнерго США показывает, что нефть, газ и уголь будут востребованы ещё много лет
Свежий прогноз Минэнерго США показывает, что нефть и природный газ будут востребованы ещё много лет. Рост возобновляемых источников энергии продолжится, но классические виды энергетического сырья всё равно будут нужны

Новый прогноз от Министерства энергетики США подчеркивает, что ископаемое топливо останется востребованным ещё на многие годы вперёд. Хотя мы видим существенный рост использования возобновляемых источников энергии, традиционные виды энергоресурсов всё равно будут необходимы.

Одним из сложных вопросов является будущее угля. Считается, что "зелёная повестка" в конечном счёте должна вытеснить крайне неэкологичный угольный вид топлива из энергетического сектора. Однако в развивающихся странах Азии, продолжается активное развитие новых угольных электростанций. На сегодня доля ископаемого топлива в мировой энергетике составляет 53%. К 2040 году эти ресурсы будут делить свои доли с возобновляемыми источниками энергии, но их общая доля останется все еще значительной — около 48%.

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Аналитики Goldman Sachs утверждают, что спрос на нефть в мире останется стабильным. Предполагается, что ежедневное потребление нефти увеличится с 104 до 109 миллионов баррелей к 2030 году. Прогнозируется, что пик спроса придётся на 2034 год, когда он достигнет уровня в 110 миллионов баррелей в день, а затем ожидается стагнация или снижение потребления до 2040 года.

И действительно, нефтегазовые источники энергии будут всё так же востребованы, ведь вместе с развитием "зелёной энергетики" растёт общий спрос на энергию. Этот масштабный тренд связан с увеличением людской численности. Сейчас на Земле проживает около 8,2 миллиарда человек, при том что в 1801 году их было всего 1 миллиард. С увеличением числа жителей повышается и потребление энергии.

Кроме того, наблюдается тенденция к росту уровня жизни по всему миру, что приводит к тому, что жители беднейших стран приобретают все больше устройств, потребляющих энергию — от бытовых приборов до гаджетов.

Также следует учитывать развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), что приводит к значительному росту спроса на новые дата-центры и стабильное энергоснабжение, которое гарантировано нефтегазовыми ресурсами. В отличие от солнечной и ветряной генерации, подверженной сезонным колебаниям, искапываемое топливо обеспечивает стабильное энергетическое производство, соответствующее сезонным потреблением энергии.

Концепция полностью возобновляемых дата-центров для работы ИИ звучит привлекательно, но на практике она трудноосуществима. Спрос на энергию, потребляемую дата-центрами, увеличивается: с 2014 по 2023 год потребление электроэнергии дата-центров в США удвоилось, и этот тренд будет продолжаться с развитием ИИ.

В ближайшие годы доля энергопотребления дата-центров в общем потреблении электроэнергии в США увеличится с 2,5% до 7,5%. Это поставит Соединенные Штаты в сложное положение, учитывая ограничения на потребление энергоресурсов.

Для России открывается возможность развивать собственные дата-центры для получения конкурентных преимуществ в области "больших данных"(big data) и искусственного интеллекта. Важно не упустить этот шанс и создать на базе стабильных источников энергии технологические компании мирового уровня. Что может помочь преодолеть сложности, с которыми столкнулся "Газпром", получив в 2023 году первый убыток за четверть века.

С учётом растущего спроса на новые технологии, основанные на нефти и газе, России предоставляется возможность усилить свою позицию на мировом рынке и глобально внедрить технологические инновации. Это может быть выгодным решением в условиях, когда "зелёная энергетика" захватывает всё больше внимания, и позволит обойти существующие проблемы с внешними рынками, предпочитающими крупные скидки на газ.

#новости #технологии #энергетика #газ #нефть #зеленая энергетика #искусственныйинтеллект #ископаемое топливо #минэнерго #датацентры
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