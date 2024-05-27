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gotreksson
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
Большинство современных производителей в Германии ощущают снижение своей конкурентоспособности как на внешних, так и на внутренних рынках, что подтверждается опросом ifo.

Состояние экономики Германии вызывает все более глубокие опасения из-за ее постепенного упадка, который становится более заметным с каждым кварталом. Величие и процветание промышленного гиганта постепенно угасают, оставляя лишь мрачные отголоски былой славы.

В начале этого года производительность труда в Германии показала неприглядные результаты, уменьшившись на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем выработка каждого работника сократилась еще сильнее — на 1,2%, указывая на неутешительное состояние дел в экономике. Индекс менеджеров по закупкам в промышленности, хотя и немного вырос с 42,5 до 45,4 пункта, все еще остается ниже показателя в 50 пунктов, свидетельствуя о том, что деловая активность сокращается. В то же время прогнозы Палаты торговли и промышленности Германии оказались подтверждены — экономика страны находится в стагнации, которая, по прогнозам, может продолжиться как минимум еще год. 

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Неутешительные данные исследования, в котором участвовали тысячи компаний, свидетельствуют о том, что экономика Германии стоит на пороге серьезного кризиса. Снижение объемов заказов, ухудшение конкурентоспособности и общая нестабильность оставляют бизнес сообщество в состоянии неопределенности и беспокойства.

Меры по снижению инфляции не привели к увеличению потребительской активности, отмечается даже падение продаж продуктов питания и одежды. Несмотря на увеличение зарплат, потребители становятся более осторожными в своих расходах, что создает дополнительные проблемы для экономики страны.

Бундесбанк сообщает о том, что более половины местных компаний предпочли минимизировать свои инвестиции в связи с ростом затрат на энергию и высокой стоимостью рабочей силы. Отсюда многие предприниматели предпочли направить свои инвестиции за рубеж, где предлагаются более выгодные условия для бизнеса.

Таким образом, совокупность факторов создает грустную картину текущего состояния экономики Германии, требующую неотложных действий и мер для стимулирования роста и восстановления прежних позиций на мировой арене.

#новости #экономика #инвестиции #производство #кризис #рабочие места #ввп #гермаания #энергокризис #энергобезопасность
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