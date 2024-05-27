Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации палаты, сформулированные по итогам проведенных на этой неделе парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства.

Комитет по налогам и бюджету одобрил предложение о внесении изменений в налоговую систему, сформулированное после парламентских слушаний. Эта информация была опубликована и теперь с большой вероятностью будет внесена в налоговое законодательство.

На данный момент ключевой вопрос оставался открытым: какие будут ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на прибыль. Тем не менее впервые появилась информация о пороге, после достижения которого начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ. По мнению Государственной Думы, рекомендуется установить нижний порог исходя из дохода не менее чем в два раза превышающий среднюю месячную заработную плату в России. Согласно данным Росстата, средний уровень заработной платы к концу 2023 года составил 74,8 тыс. рублей. К февралю 2024 года эта цифра выросла до 78,5 тыс. рублей. Двойной размер составляет 157 тыс. рублей. Очевидно, что этот порог будет увеличен до более чем 160 тыс. рублей к концу года. Предполагается, что данный порог и будет установлен. Однако вопрос о ставке налога на доходы свыше этого порога остается открытым.

реклама

Ранее в американском издании Bloomberg появилась информация о возможном введении ставки НДФЛ в размере 15% на доходы свыше 1 млн рублей в год и 20% на доходы свыше 5 млн рублей в год. Смотрится вполне адекватным. Однако пока неизвестно, будет ли именно такая структура налога принята.

Комитет отмечает, что важно сохранить баланс доходов региональных бюджетов при введении прогрессивной системы налогообложения. Поэтому предложено направлять часть сборов по НДФЛ, превышающих базовую ставку в 13%, в федеральный бюджет для последующего распределения между регионами. Это предложение заслуживает поддержки.

Кроме того, вопрос о механизме распределения этих средств остается открытым. Вполне возможно использовать существующие инструменты, такие как фонды или институты развития, для финансирования региональных проектов. Однако важно что бы реализация подобных мер способствовала развитию экономики регионов, а не только социальным расходам.

Ждем окончательного официального объявления новых налоговых параметров. Налог для самозанятых (4 и 6% на доходы до 2,4 млн рублей в год) останется неизменным до 2028 года. Также упрощенная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, чей доход не превышает 6 млн рублей в год (их доля составляет 96,7%), также сохранится без изменений. Ожидаем новостей с нетерпением и надеемся на позитивные изменения в налоговой системе, которые будут способствовать развитию бизнеса и экономики в целом.