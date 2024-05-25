ИА Neftegaz.RU: управление нефтяных запасов объявило о конкурсе на продажу 1 млн баррелей бензина из Северо-Восточного резерва поставок бензина (NGSR). Об этом сообщили в Минэнерго США.

В Республиканской партии США, выступающей в поддержку Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в ноябре, выразили недовольство по поводу решения текущей администрации Белого дома об израсходовании стратегических запасов бензина на Северо-Востоке страны. Причина в том, что в случае возникновения внешнего кризиса или стихийного бедствия, это может привести к серьезным проблемам для жителей этого региона США.

Интересно, как Джо Байден аргументирует свою позицию. Не только потому, что наступает традиционный сезон путешествий на автомобиле, который повторяется каждый год. СМИ в США отмечают, что Байден стремится продемонстрировать заботу о простых американцах, сталкивающихся с высокими ценами на продукты питания и топливо.

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Согласно официальным данным, США в настоящее время добывают больше нефти, чем любая другая страна в мире, и продолжают экспортировать нефть и нефтепродукты. Однако даже при таких объемах, доступность бензина на автозаправках оказывается недостаточной, что приводит к его значительному удорожанию. И это происходит в момент, когда Байден опустошил федеральные резервы нефти на 43% за время своего пребывания у власти.

Так же США, по всей видимости, сталкиваются с серьезными трудностями при покупке бензина на мировом рынке. Представители Республиканской партии недовольны: цена бензина, который Байден собирается использовать из резервов в штатах Нью-Джерси и Мэн, оценивается примерно в 125 миллионов долларов. Это сумма, которую федеральное правительство тратит всего за 15 минут.

Можно было бы предположить, что можно было бы использовать эти деньги и закупить бензин на мировом рынке. Похоже, что это должен быть надежный план, но что-то идет не так с выбранной стратегией Байдена.

Тем не менее бессмысленность текущих действий президента США становится все более очевидной. Во-первых, это приведет лишь к незначительному снижению цен на бензин. Во-вторых, по мере того, как этот "провоз" будет израсходован на рынке, американцы снова столкнутся с повышением цен на нефтепродукты, а вместе с ними и на продукты питания.

Байден выделяет, что ему удалось "снизить" цену бензина с 4 долларов за галлон в 2023 году, до нынешних 3,61 доллара. Однако американцы помнят, что четыре года назад они платили всего лишь 2,1 доллара за галлон.