Пресс-служба "РЖД": на первый рейс были раскуплены все билеты. Новый поезд состоит из 14 вагонов, в том числе купейных вагонов, служебного вагона и вагона-ресторана. Купейный вагон включает 64 спальных места в четырехместных изолированных купе, расположенных на двух этажах. Доступ в купе осуществляется на основе индивидуальных магнитных карт.

Вновь подтверждается, что железнодорожное направление Москва — Санкт-Петербург не может быть перегруженным поездами. Недавно на этом маршруте появились 2 новых ночных поезда: №22/21 "Ночной Экспресс" и №57/58 Москва-Киевская — Санкт-Петербург, однако свободных мест на них не так уж и много.

Похоже, поэтому руководство железнодорожного транспорта решило закрепить успех с Киевским вокзалом и добавило ещё один ежедневный двухэтажный поезд №155/156 Москва-Киевская — Санкт-Петербург, на данный момент он планируется только на летний период. Отправление из Москвы в 22:40 (с 1 июня в 22:45), прибытие в Санкт-Петербург в 11:58 (с 30 мая в 10:11), время в пути 11 часов 26 минут.

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Обратный рейс:

Из Петербурга в 22:16, в Москву в 6:35, время в пути 8 часов 19 минут.

Поезд будет курсировать с 22 мая по 3 сентября 2024 года.

Расписание очень удобное в обоих направлениях, особенно при движении в Санкт-Петербург (особенно после 1 июня), получается, в любое время можно отправиться.

Отправление из Москвы и прибытие в город на Неве позволяют пассажирам выспаться полноценно и насладиться утренним завтраком в поезде. Другие ночные поезда на этом маршруте, отправляющиеся около 23:00, прибывают ближе к утру. Обратный рейс также имеет удобное расписание и приятное время в пути. В составе поезда двухэтажные вагоны купе, билеты стоят от 2574 до 2736 рублей в зависимости от даты отправления и распродаются быстро.

Маршрут движения поезда следующий: Москва-Киевская — Лихоборы под тепловозом по путям Малого Кольца/МЦК, а затем поменяется локомотив на электровоз и двинется в сторону Санкт-Петербурга.

Тем не менее у этой схемы есть несколько недостатков: использование дополнительного тепловоза на коротком участке, что требует дополнительной локомотивной бригады. И проезд по Малому Кольцу между поездами МЦК. Чтобы избежать возможных задержек, возвращение в Москву решено сделать с технической остановкой в Пресне на 8 минут.

Устранить использование дополнительного тепловоза возможно лишь после электрификации соединительной ветви от Москва-Киевской до Малого Кольца/МЦК, о чем говорят уже давно.