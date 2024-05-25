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gotreksson
В Тамбовской области стартовала электрификация участка Юго-Восточной железной дороги
Правительство Тамбовской области: на перегоне Тамбов-1 – Цна Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) начались работы по монтажу контактной сети. Новая инфраструктура создается в рамках реализации проекта электрификации участка Ртищево – Кочетовка.

В западной части России был дан старт долгожданному железнодорожному проект, который был заявлен еще в 1970-х годах, но из-за различных причин его реализацию многократно переносили. Наконец, в 2018 году начались конкретные действия, российские специалисты приступили к подготовке необходимой документации. По информации, полученной от пресс-службы РЖД в 2021 году, целевая дата завершения компании была намечена на 2026 год, но позже сроки пришлось пересмотреть, и теперь запланировано завершить объект в 2027 году. Речь идет об электрификации участка Ртищево — Кочетовка протяженностью 265 км. По словам генерального директора АО "Трансэнерком" Олега Шевцова, реализация этого давнего проекта позволит, в первую очередь, разгрузить Воронежское направление от грузовых составов и сократить время в пути (после реконструкции путь из Саратова до Москвы сократится на два часа). Кроме того, благодаря этому проекту появится возможность запустить скоростные поезда «Ласточка» между Москвой и Тамбовом.

Участок между станциями Ртищево и Кочетовка проходит через Саратовскую, Пензенскую и Тамбовскую области. В настоящее время по этому маршруту составам приходится дважды менять локомотивы с электровозов на тепловозы и обратно. Электрификация значительно снизит эксплуатационные расходы и повысит пропускную способность магистрали, что, в свою очередь, увеличит перевозочную способность к портам Азово-Черноморского бассейна.

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Для обновления всей инфраструктуры необходимо ввести новые тяговые подстанции и автотрансформаторные пункты, установить более 12 тыс. опор и 768 км контактной сети, а также увеличить количество путей и установить 112 стрелочных переводов.

С целью увеличения безопасности и эффективности перевозок будет введена система цифрового управления движением поездов (включая реконструкцию систем централизации, сигнализации и блокировки) и установку новой системы освещения. Работы по линии Ртищево — Кочетовка выполняются специалистами ОСК 1520 (входящими в Нацпроектстрой), которые уже успешно реализовали десятки проектов на железных дорогах России. Работы проводятся в рамках технологических окон, и первые обновленные локомотивы должны отправиться по этому участку к 2027 году.

#москва #нацпроектстрой #тамбов #тамбовская область #кочетовка #пензенская область #ртищево #саратовская область #тепловозы #электровозы
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