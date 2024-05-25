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gotreksson
В России хотят восстановить Махачкалинский судоремонтный завод на берегу Каспия
Восстановление Махачкалинского судоремонтного завода требует государственной поддержки и инвестиций на миллиарды рублей. Эксперты отмечают, что успешная реализация проекта позволит обслуживать до 80% судов на Каспии и создаст новые возможности для развития региона. Поддержка инвестиций в инфраструктуру и программы развития также является необходимой для рекапитализации Дагестана и решения его проблем.

Несколько лет уже хотели восстановить Махачкалинский судоремонтный завод. Обсуждения на эту тему ведутся уже давно на различных уровнях, и за последние годы было сделано немало работы в этом направлении. Тем не менее проект по реанимации завода требовал государственной поддержки.

Об этом вновь говорили в мае 2024 года на совещании о повышении эффективности добычи кильки в Каспийском море, которое провел глава Росрыболовства Илья Шестаков. Вопрос подняли и дагестанские власти, после чего федеральный чиновник поручил подготовить соответствующее обращение в Минпромторг РФ. Для восстановления завода необходимо привлечь инвестиции на несколько миллиардов рублей. В республиканском правительстве надеются, что после обращения в Минпромторг РФ будет найдено финансирование. Директор ЗАО "Судоремонт", в свою очередь, отмечал, что процесс возрождения завода может занять около десяти лет, но с поддержкой достаточных средств это можно сделать гораздо быстрее.

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Подобное совещание провел также руководитель Федерального агентства по рыболовству в столице республики в мае этого же года, где обсуждались проблемы обмеления Каспийского моря и заиливания входа в махачкалинский порт. На этот раз вопрос о заводе не затрагивался. В последние месяцы Шестаков также обсуждал проблему кадрового дефицита в отрасли.

Уже восемь лет назад было объявлено о планах по комплексному развитию судоремонтного завода в Махачкале, включая возрождение закрытого морского колледжа. Однако обе эти инициативы до сих пор остаются актуальными.

Махачкалинский судоремонтный завод был основан в далеком 1916 году и активно развивался на протяжении десятилетий, с трудовым коллективом более 350 человек. Однако после распада СССР завод столкнулся с трудностями и в 2012 году было объявлено о банкротстве. Ситуация удалось разрешить, но восстановление завода остается важной задачей для региона.

Эксперты признают, что восстановление завода имеет огромное значение для региона, так как владельцы судов сейчас вынуждены обращаться за ремонтом в Астрахань. Поэтому успешная реализация проекта позволит заводу обслуживать до 80% судов на Каспии, включая боевые корабли.

По мнению президента ГК "Салюс", генерального директора "Евразийского таможенно-логистического холдинга" и члена Координационного совета Финансово-банковской ассоциации (ФБА) Егора Иванкова, история развития Дагестана и его перспективы требуют рекапитализации через вложения в инфраструктуру и программы сложного территориального развития.

"Эта задача необходима не только из-за геополитических факторов, но и в свете специфики региона. Крупные инвестиционные проекты создадут новые возможности для смежных отраслей, укрепят научный потенциал местности. Поскольку научная сфера в регионе недостаточно финансируется относительно ВРП, рекапитализация судоремонтного завода поможет частично решить проблемы внедрения новых технологий. Развитие инфраструктуры и появление специализированных предприятий в контексте изменений в трансграничной торговле и формирования новых логистических маршрутов, безусловно, раскроют потенциал региона", — подчеркнул Иванков.

#новости #экономика #минпромторг #дагестан #развитие региона #каспий #каспийское море #махачкалинский судоремонтный завод #обмеление #судоремонт
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