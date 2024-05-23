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gotreksson
В России расширяют железную дорогу к Балтийскому морю
В рамках работ по увеличению пропускной способности железнодорожных путей России, специалисты ОСК 1520 строят три новых разъезда на участке МЖД Мга – Сонково – Дмитров.

В настоящее время крупные инфраструктурные работы на железнодорожных путях России активно проводятся не только на Восточном полигоне. Для увеличения пропускной способности участка МЖД Мга – Сонково – Дмитров с 2022 года специалисты ОСК 1520, входящего в состав «Нацпроектстрой», ведут строительство трех новых разъездов — Орудьево, Власово и Лебзино по 1,2 км.

Кроме того, предусмотрено увеличение длины приемо-отправочных путей на станции Дмитров, а также укладка дополнительного главного пути от данной станции до Вербилок в рамках второго этапа работ. Это позволит разделить потоки грузовых и пассажирских поездов. Реализация данного проекта позволит ежедневно отправлять до 27 пар поездов в направлении балтийских портов, что в четыре раза превысит текущие возможности. Введение новых объектов на этот маршрут позволит перераспределить избыточный пассажиропоток с линии Бабаево — Волховстрой — Мга. Этот железнодорожный коридор имеет стратегическое значение для обеспечения связи северо-западных и центральных регионов России.

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Обновление инфраструктуры также касается пассажирской составляющей: на остановочных пунктах Орудьево, Власово и Лебзино будут установлены по две платформы с навесами, оснащенные пандусами для доступа маломобильных граждан, а также будут построены одноуровневые пешеходные переходы над железнодорожными путями.

На разъезде Орудьево завершен первый этап строительства. Согласно пресс-службе «Нацпроектстроя», в мае 2024 года разъезд Орудьево был оборудован цифровой автоматикой, разработанной и произведенной в России компанией Дивизион ЖАТ ГК 1520. Работы по цифровому обновлению также завершились на разъезде Власово. В результате установлен второй путь и выполнена установка стрелочных переводов.

МПЦ-ЭЛ, с более чем 1,4 тыс. инновационных решений, представляет собой передовую цифровую систему, повышающую пропускную способность и безопасность железнодорожных магистралей. Планомерное внедрение цифрового управления также осуществляется на объектах БАМа и Транссиба в рамках проекта модернизации Восточного полигона. Разъезд Орудьево на участке Каналстрой — Вербилки будет иметь два пути, один из которых уже построен, в то время как второй находится на стадии реконструкции. В мае второму пути было отсыпано около 9,5 тыс. кубических метров земли.

Продолжается монтаж контактной сети, введение в эксплуатацию пяти трансформаторных подстанций и подключение четырех стрелочных переводов. Завершение работ на всех трех разъездах планируется до конца текущего года.

#новости #бабаево #власово #волховстрой #дмитров #каналстрой #лебзино #мга #нацпроектстрой #орудьево
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