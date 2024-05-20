На сегодняшний день произведены первые образцы дорожно-строительной техники: фронтальный и телескопический погрузчик, которые проходят ресурсные испытания.

Одно из ведущих машиностроительных предприятий в России открывает производство дорожно-строительной техники. Впервые публика увидит прототипы этих машин в конце мая на выставке СТТ EXPO, в Крокус Экспо. Массовое производство дорожно-строительной техники от «Ростсельмаша» начнется в 2026 году.

Планы по расширению деятельности на новом направлении были объявлены еще в 2021 году. Тогда был создан специальный дивизион, который занимается проектированием новой техники и подготовкой ее к массовому производству. «Ростсельмаш» планирует развивать эту новую линейку продукции на своем заводе, который введен в эксплуатацию в марте этого года — это первый завод полного производства тракторов за последние полвека в России. В дополнение к сельскохозяйственной технике, современное предприятие будет собирать телескопические и фронтальные погрузчики, а также экскаваторы-погрузчики, до 90% всех таких машин приходило из-за границы.

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Актуальность данного вопроса значительно возросла в 2022 году. Уход зарубежных компаний с российского рынка лишь подтвердил правильность выбранного пути. Кроме того, до 80% компонентов для сборки машин будет поставляться с отечественных производственных площадок и других предприятий России. Уровень локализации у «Ростсельмаша» составляет 95%.

В отношении новой дорожно-строительной техники уже изготовлены первые образцы фронтального (WL 530) и телескопического (TLH 740) погрузчиков. Первый предназначен для использования в сложных условиях эксплуатации. Согласно заявлению компании, погрузчик с грузоподъемностью 5 тонн отличается высокой производительностью и низкими эксплуатационными расходами. Объем ковша составляет 3 кубических метра.

Телескопический погрузчик TLH 740, снабженный ковшом такого же объема и паллетными вилами, может использоваться для выполнения строительных, сельскохозяйственных и коммунальных работ. Его грузоподъемность составляет 4 тонны, а максимальная высота поднятия - 7 метров. Кроме того, существует несколько вариантов комплектации, включая земельный ковш, захват для рулонов сена, вилы и отвалы. Для этих машин используются отечественные двигатели ЯМЗ-530.

История «Ростсельмаша» насчитывает 95 лет. Первые изделия — плуги и сеялки — были выпущены в 1929 году. Комбайны начали выпускаться с конвейеров в январе 1932 года. Продукция завода в том же десятилетии была удостоена высших наград на международных выставках. Двухмиллионный комбайн был выпущен заводом в 1984 году. За последние два десятилетия предприятие активно развивается, выводя на рынок новые модели и модификации сельхозтехники.