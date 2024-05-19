Fabricators.ru: отечественные конструкторы создали уникальную систему по непрерывному наблюдению за Арктикой и прилегающих к ней территорий. Ее основой стали космические аппараты «Арктика-М» и «Арктика-М №2». Разработка принадлежит АО «НПО Лавочкина» (Роскосмос).

Арктическая зона Российской Федерации всегда была стратегически важным регионом для страны. На этой огромной территории не только находятся значительные запасы нефти и газа, но также заложен самый краткий морской путь — Севморпуть, соединяющий европейскую часть России с Дальним Востоком и странами Азии.

Развитие и контроль данной области играют ключевую роль в укреплении политического и экономического статуса России. В этой связи российским ученым была поставлена амбициозная задача — создание уникальной высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС), способной осуществлять непрерывное мониторинг обширных арктических территорий. Ставшее первым этапом спутников ВГКС "Арктика-М" был запущен на орбиту 28 февраля 2021 года после нескольких переносов даты, вызванных санкциями со стороны США. Он был предшественником спутника "Арктика-М №2", который был запущен 16 декабря 2023 года. Оба спутника сменяют друг друга, обеспечивая непрерывное наблюдение за климатическими и геогеофизическими процессами в регионе.

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Эти спутники позволяют:

- контролировать северные широты России и Арктику;

- получать информацию о солнечной активности, радиационной обстановке, геомагнитном поле, магнитосфере, ионосфере и верхней атмосфере;

- ретранслировать данные с наземных станций метеорологического мониторинга;

- обеспечивать связь с службами спасения в случае чрезвычайных ситуаций;

- поддерживать обмен информацией с Росгидрометом.