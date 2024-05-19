Арктическая зона Российской Федерации всегда была стратегически важным регионом для страны. На этой огромной территории не только находятся значительные запасы нефти и газа, но также заложен самый краткий морской путь — Севморпуть, соединяющий европейскую часть России с Дальним Востоком и странами Азии.
Развитие и контроль данной области играют ключевую роль в укреплении политического и экономического статуса России. В этой связи российским ученым была поставлена амбициозная задача — создание уникальной высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС), способной осуществлять непрерывное мониторинг обширных арктических территорий. Ставшее первым этапом спутников ВГКС "Арктика-М" был запущен на орбиту 28 февраля 2021 года после нескольких переносов даты, вызванных санкциями со стороны США. Он был предшественником спутника "Арктика-М №2", который был запущен 16 декабря 2023 года. Оба спутника сменяют друг друга, обеспечивая непрерывное наблюдение за климатическими и геогеофизическими процессами в регионе.
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Эти спутники позволяют:
- контролировать северные широты России и Арктику;
- получать информацию о солнечной активности, радиационной обстановке, геомагнитном поле, магнитосфере, ионосфере и верхней атмосфере;
- ретранслировать данные с наземных станций метеорологического мониторинга;
- обеспечивать связь с службами спасения в случае чрезвычайных ситуаций;
- поддерживать обмен информацией с Росгидрометом.