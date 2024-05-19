EastRussia: Россия и Китай договорились последовательно наращивать масштабы двусторонней торговли и оптимизировать ее структуру. Углублению торгово-инвестиционных связей поспособствовал перевод расчетов между странами в нацвалюты.

Китай представил совместное заявление с Российской Федерацией о новом этапе углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами по случаю 75-летия установления дипломатических отношений. Во главе угла здесь стоит понятие "вместе", подразумевая широкий спектр сотрудничества. В рамках экономического взаимодействия стороны договорились о взаимной поддержке в модернизации индустрии и увеличении доли производственной продукции в торговле.

Президент России Владимир Путин подчеркнул свою готовность предоставить китайским инвесторам технологические возможности и привилегии. Однако вопрос заключается в том, что может заинтересовать предпринимателей из КНР. На Московском экономическом форуме были высказаны предложения со стороны китайской делегации о возможности создания в России сборочных линий высокоточного оборудования по лицензиям из Китая. Это означает, что Пекин готов предоставить свои технологии для производства промышленной продукции в России, подобно тому, как американская Tesla разрабатывает патенты и дизайн, а затем производство осуществляется в Китае. В данном случае китайские компании стремятся занять позицию американских предпринимателей, демонстрируя новый взгляд на сотрудничество и взаимодействие в сфере промышленности.

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При возвращении к договору о сотрудничестве обнаруживается отсутствие конкретных деталей о совместной работе в области производства военной продукции. Хотя в документе упоминаются совместные учения, но не приводится информации о том, как будет организовано взаимодействие в сфере вооружений. В США отмечают, что Китай значительно продвинулся в сфере военных технологий, что означает, что Россия может извлечь из этого не менее выгоду, чем Пекин от Москвы.

Согласно американским оценкам, "Владимир Путин и Си Цзиньпин обещали действовать совместно в ответ на то, что они назвали 'деструктивным и враждебным' давлением со стороны США" и планируют укрепить "военное сотрудничество". Американцы подчеркивают эмоциональную окраску достигнутых соглашений, которые, на самом деле, имеют преимущественно прагматический характер.

Китай заинтересован в возведении атомных станций на своей территории и дальнейшем развитии сотрудничества в энергетической сфере. Пекин также стремится к упрощению транзита китайских товаров через российскую территорию в европейские страны.

Интересно, что обе стороны готовы к полной открытости своих стран для банков и страховых компаний друг друга. Появление китайских банков и страховщиков на российском рынке может сыграть важную роль в решении проблем с платежами во внешней торговле. Однако останутся ли банки и страховые компании из Китая в стороне от возможных вторичных санкций, остается открытым вопросом.

Если проблемы с финансовыми вопросами не будут разрешены, это может повлиять на приток китайских инвестиций в российскую экономику. Также будет сложно представить продолжение развития, например, продаж российских государственных облигаций в рублях на китайском рынке и теоретически в юанях. И наоборот.

Аналитики в Китае понимают: Россия, долгое время находившаяся в зависимости от Запада, теперь стремится не подчиняться ни одной другой стране. Для Китая торговля с Россией не является ключевым аспектом: поставки из России составляют всего около 5% общего объема импорта страны. В то же время для России поставки из Китая составляют до 45% от всего импорта и Китай отвечает за треть всех экспортных доходов РФ. Увеличение этих показателей было бы возможно при диверсификации рынков сбыта и развитии сотрудничества с другими странами, иначе может усилиться дисбаланс.

России стоит искать новые рынки сбыта, включая продукцию, которую можно производить с участием китайских инвесторов. Специфические этапы такого инвестиционного сотрудничества должны ещё быть разработаны и утверждены, как говорится в совместном заявлении двух стран.