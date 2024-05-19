Руководство компании "Булгаргаз" рассчитывает на получение компенсации за ущерб, причиненный прекращением поставок газа в страну "Газпромом".

Вначале Болгария отказалась оплачивать российский газ рублем, а теперь она требует компенсации за ущерб в долларах - а именно в размере 400 миллионов долларов. Это действительно яркий пример сверхнаглости: сначала отказ от оплаты по условиям поставщика, а затем через два года — требование компенсации.

По оценке «Булгаргаза», предъявленная сумма включает в себя не только нанесенный ущерб, но и потерянную выгоду, штрафы и пени. Не будем скрывать, такой подход с их стороны действительно вызывает удивление. Напомним, что в 2022 году, после введения жестких санкций, Россия приняла решение продавать природный газ за российские рубли. Это решение вызвало негодование в западных странах, так как данный механизм расчетов предполагал реальную оплату национальной валютой и прецедент ухода от классических схем оплаты.

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Проведение расчетов в долларах или евро означало бы перевод денежных средств на счета в западных банках, что из-за санкций было затруднительно для "Газпрома". Несмотря на определенные сложности и высокие комиссии, возможность снять средства все-таки присутствовала.

Некоторые западные страны, включая Болгарию, отказались от рублевых расчетов, но нашли выход из ситуации: они выделили "отщепенцев", которые согласились на условия России и приобретали газ за рубли, затем перепродавали его другим покупателям. Это позволило им формально отказаться от российского газа, но на деле продолжать пользоваться им.

Так продолжалось почти два года. Болгария, заменив российское топливо газом из Турции, который, в свою очередь, приобретал его у России, продолжала пользоваться российским газом под видом отказа. Однако себестоимость "турецкого" газа оказалась выше, чем цена "просто российского", и это стало причиной значительных потерь для болгарской стороны.

Теперь, чтобы компенсировать ущерб, Болгария требует у "Газпрома" 400 миллионов долларов. Это действительно амбициозный ход со стороны болгарского правительства, но, возможно, он направлен больше на создание политического имиджа, чем на решение реальных экономических проблем.