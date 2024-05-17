В первом квартале Пекин продал казначейских и агентских облигаций на общую сумму 53,3 миллиарда долларов, согласно расчетам, основанным на последних данных Министерства финансов США.

В первом квартале Пекин избавился от государственных облигаций Министерства финансов США и других американских государственных структур на сумму $53,3 млрд. Американские СМИ пишут, что такой объем продаж за три месяца стал историческим рекордом для Китая. Поднебесная явно избавляется от американских долговых бумаг, но неясно с какой целью.

Доля американского доллара во внешней торговле Китая с его торговыми партнерами сокращается. Пекин активно ведет бизнес с Россией и Ираном, где доллар уже не является основной валютой в торговле. Чем меньше долларов нужно для совершения сделок, тем меньше их необходимо держать в резервах. Поэтому предпочтительнее хранить средства в золоте, и Пекин продолжает увеличивать покупки драгоценных металлов. Уменьшение китайских инвестиций в американский государственный долг за год выглядит впечатляющем: если в марте 2023 года резервы Народного банка Китая составляли $869 млрд в виде американских долговых бумаг, то к концу марта текущего года этот объем уменьшился до $767 млрд. В то же время страны ЕС, Великобритания, Япония и Канада продолжают увеличивать свои покупки американского долга, явно поддерживая США.

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Из общего объема рынка государственных долговых инструментов США в размере более $20 трлн, около $12 трлн приходится на иностранных владельцев. Большинство из них — страны, которым администрация США настоятельно рекомендовала так поступать. Существуют также условно "глобальные" инвестиционные структуры, которые фактически являются американскими и скупают американский государственный долг по сути под диктовку.

Однако оборотной стороной такой политики является отток жизненных ресурсов из экономик стран-партнеров США в пользу американской экономики. Инвестируя в американский государственный долг, страны отказываются вкладывать в собственное развитие, что создает дисбаланс между предложением и спросом, что, в свою очередь, может привести к инфляции.

В Соединенных Штатах уже не скрывают, что процветание Китая представляет угрозу для американской экономики. Журнал The Atlantic опубликовал обширную статью, в которой критикуется политика Китая в области развития собственной экономики. Идея достижения самообеспеченности, развития экспорта товаров и сокращения импорта с Запада рассматривается как "смертный грех" правительства Си Цзиньпина. За это оно, по мнению автора, "заслужило" торговую войну со США.

Но если элиты США, высказывающиеся через The Atlantic, не удовлетворены объемом производства в Китае, то для Пекина и все большего числа других стран неудовлетворительным становится объем выпуска американского государственного долга. Все больше стран мира будут отказываться от инвестирования в него.

Политики стран, призывающие к скупке американского государственного долга, наивно полагают, что найдут спасительный выход с тонущего финансового "Титаника". Но, многие эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях такого стремления к избавлению от американских долговых бумаг. В случае массового оттока инвесторов из американских облигаций это может привести к дестабилизации мировых финансовых рынков и снижению стоимости доллара. Кроме того, сокращение китайских инвестиций в американский долг может увеличить давление на Вашингтон в сфере международной торговли и финансовой политики.