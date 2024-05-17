В 2024 году главными двигателями экономического роста в зоне евро будут Португалия, Испания и Греция, а не Германия, Франция и Нидерланды.

В 2024 году в Еврозоне новыми двигателями роста станут Португалия, Испания и Греция, заменяя традиционных лидеров — Германию, Францию и Нидерланды. Предполагается, что этот год станет поворотным для Брюсселя, экономисты Еврокомиссии прогнозируют рост экономики на 0,8%, что вдвое превышает прошлогодние показатели, и на следующий год ожидается еще более значительный прирост на уровне 1,4%.

Но больше экономического роста привлекает внимание смена лидеров в экономике Еврозоны. Если раньше Германия всегда тащила европейскую экономику из кризисов, то сегодня она сама сталкивается с трудностями, вызванными неудачными действиями своих политических лидеров. Так возникла необходимость смены экономического локомотива. Удивительно, что на этот раз роль лидера перейдет не к северным странам, как прежде, а к южным регионам Европы. Германия год останется по факту в стагнации, также, как и Франция. В то время как периферия, включая Португалию, Испанию и Грецию, ожидает значительных улучшений с показателями роста 1,7%, 2,1% и 2,2%.

реклама

Согласно заявлению Еврокомиссии, "в росте экономики юг континента по-прежнему опережает север". Заметное улучшение показателей экономики в начале 2024 года свидетельствует о постепенном выходе из трудностей, пережитых в 2023 году. Ожидается постепенное наращивание роста в связи с укреплением частного потребления, снижением инфляции, увеличением покупательной способности и дальнейшим ростом занятости.

В следующие годы инфляция в Европе, по прогнозам, будет снижаться, предположительно быстрее, чем ожидалось ранее. Планируется снижение уровня инфляции с 5,4% в 2023 году до 2,5% в текущем году и до 2,1% в 2025 году.

Успешные действия в борьбе с инфляцией создают ожидания, что Европейский центробанк уже летом снизит процентную ставку, что способствует общему положительному тренду в экономике Еврозоны.

Эксперты отмечают, что страны Южной Европы достигли значительных успехов в реформировании своих экономик и улучшении инвестиционного климата в период кризиса. Правительства этих стран активно сотрудничают с международными финансовыми институтами и внедряют инновационные подходы к стимулированию роста.

В целом, перспективы для экономики Еврозоны кажутся обнадеживающими, и многие страны региона проявляют заметный прогресс в своем развитии. Эта смена лидеров в экономике может привести к новым возможностям для Европейского союза и возможно смене её вектора в политике.