Правительство России: в Республике Башкортостан на главном искусственном сооружении первого этапа трассы Дюртюли – Ачит, мосту через реку Белую, специалисты приступили к устройству пролётного строения, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

К концу текущего года главная скоростная автомагистраль России увеличится вдвое, что позволит автомобилистам преодолеть расстояние от Москвы до Екатеринбурга за всего 13 часов. Участок от столицы до Казани (810 км) был открыт для движения 21 декабря 2023 года и стал первым этапом этого уникального проекта.

Эта дорога становится все более востребованной в контексте пересмотра логистических цепочек и в перспективе может протянуться до границ Монголии и Китая. Строительство трассы М-12 «Восток» от Татарстана до Свердловской области началось в 2022 году и продвигается с опережением графика. В настоящее время продолжается строительство четырехполосной автомагистрали Дюртюли - Ачит (275 км). На первом из трех этапов (140 км) на десятках объектов, включая две развязки, 32 путепровода и 15 мостов, в данный момент ведутся работы. Наиболее крупным из мостов является переход через реку Белую в районе села Вострецово Бураевского района Башкортостана, протяженность которого составит 812 метров.

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При строительстве использовались передовые технологии, такие как уравновешенное бетонирование и скользящая опалубка, что позволило ускорить процесс. В мае 2024 года отечественные специалисты приступили к устройству пролетного строения и забетонировали первый пролет длиной 63 метра. На данный момент земельные работы на участке практически завершены, уложено более 14 миллионов кубических метров насыпи. На втором этапе строительства трассы Дюртюли — Ачит (92 км) возводятся две развязки, 13 путепроводов, 10 экопереходов тоннельного типа и семь мостов. Устройство пролетных строений завершено на большинстве объектов, включая переходы через реки Емашку, Быстрый Танып, Бизяр и Сарс.

На третьем этапе предусмотрено строительство пяти мостов, включая переход через реку Большая Сарана (540 м), семь путепроводов и две развязки. Этот участок длиной 43 км готов более чем наполовину. Идет полное обновление инженерных коммуникаций и устройство дорожного покрытия.

В рамках проекта по созданию скоростной автомагистрали М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга (800 км) кроме строительства участка Дюртюли - Ачит, также ведется расширение федеральной трассы М-7 «Волга» (102 км) и строительство объезда Нижнекамска и Набережных Челнов.

Ожидается, что техническая готовность последнего участка составит более 50% к середине мая 2024 года. На объездной дороге длиной 81,4 км строится пять развязок, 11 путепроводов и 10 мостов. Самым крупным сооружением является переход через реку Кама протяженностью 1,3 км.

Эксперты и автомобилисты в целом отмечают успешное внедрение участка от Москвы до Казани, который уже почти полгода находится в эксплуатации, оценивая его как значимое достижение в развитии транспортной инфраструктуры России.

"Дорога просто великолепная! Здесь можно существенно сэкономить время на поездке. Постоянная, стабильно высокая скорость без крутых поворотов делает поездку комфортной. Покрытие дороги идеальное, без ям и сколов, а освещение просто отличное. Однако как и на многих платных трассах, проблема с заправками — их действительно не так много. Иногда возникают длинные очереди на АЗС возле городов", — поделился своим мнением Виктор Богомазов, член оргкомитета мотофестиваля Biker Brothers Festival.

В отношении нехватки заправочных станций, следует отметить, что в ближайшее время эта проблема будет устранена — планируется строительство 10 новых объектов вдоль трассы. Некоторые из них находятся на стадии проектирования, а другие уже находятся в процессе строительства. Более того, согласно информации изданию РБК от представителей "Автодора", также планируется возведение автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), гостиниц, торговых центров с кафе и ресторанами, а также нескольких станций техобслуживания (СТО).